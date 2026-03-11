Badajoz honra a las víctimas del terrorismo en la rotonda de los Corazones: "Las heridas se olvidan, pero lo psicológico no"

Badajoz ha vuelto a detenerse este 11 de marzo para recordar a las víctimas del terrorismo.

La ciudad ha acogido un acto institucional en la glorieta dedicada a su memoria, en la "rotonda de los Corazones", un espacio que se ha convertido en símbolo de memoria y homenaje permanente. Desde 2014 alberga un monumento con 56 esculturas en forma de corazón, cada una de ellas con el nombre de una víctima extremeña de la banda terrorista ETA.

En el acto han participado miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, además de concejales de la corporación municipal y numerosas autoridades militares.

La ceremonia ha vuelto a situar en el centro el recuerdo de quienes sufrieron la barbarie terrorista y también la voz de quienes arrastran, décadas después, secuelas físicas y emocionales que siguen marcando sus vidas.

Justicia y dignidad

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas. A continuación, el manifiesto ha sido leído de nuevo este año por Antonio Guerra, cabo primero de la Guardia Civil en situación de retirada y víctima de un atentado terrorista sufrido en 1982 en Algorta (Bilbao).

Durante su intervención, ha subrayado que el 11 de marzo "quedó inscrito para siempre en la conciencia de nuestro país", en referencia a los atentados de Madrid en los que 191 personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas. El manifiesto ha recordado que aquel día no solo destrozó vidas concretas, sino que también quebró la sensación de seguridad de toda una sociedad.

En el texto ha incidido en que, junto al dolor, surgió entonces una reacción colectiva de solidaridad y unidad que colocó a las víctimas en el centro. Sin embargo, también ha lamentado que con el paso del tiempo esa certeza se haya ido erosionando y que, a juicio de muchas víctimas, reivindicar hoy "verdad, memoria, dignidad y justicia" genere incomodidad o incluso sospechas.

Antonio Guerra durante la lectura del manifiesto. / Rebeca Porras

En esa línea, el manifiesto ha señalado que las víctimas viven con "una sensación persistente de abandono" y con la impresión de que sus demandas quedan relegadas cuando entran en juego intereses políticos. También ha defendido que no hablan "desde el resentimiento ni desde el deseo de venganza", sino desde la convicción de que la justicia no puede adaptarse a coyunturas cambiantes sin dañar la credibilidad del Estado de Derecho.

El texto ha recordado además que las víctimas del terrorismo "no son un apéndice incómodo", sino parte esencial de la historia constitucional de España, y ha reclamado una memoria que no se administre según conveniencia, una justicia que no se flexibilice y una dignidad que no dependa de silencios estratégicos.

"Lo psicológico te cuesta mucho más"

Antonio Guerra ha recordado su propia historia como guardia civil y como víctima del terrorismo. Ha dicho que, pese a las consecuencias del atentado, se negó a retirarse y continuó en activo. De hecho, ha señalado que llegó a ejercer como jefe de destacamento del Seprona durante once años y que lo hizo incluso montando en moto.

Por su parte, Antonio Gragera también ha intervenido en el acto para explicar que las heridas visibles no siempre son las más difíciles de soportar. "Todos tenemos secuelas. Yo tengo en la cadera dos tiros pegados, tengo dos vértebras aplastadas y luego lo que no es físico, que es lo psicológico, que es el que más nos cuesta", ha dicho.

Antonio Gragera, hoy en el homenaje a las víctimas. / Rebeca Porras

"Ese me ha costado más que la herida, porque la herida a los dos, tres o cuatro años se acostumbra a ella y vive con ella, pero el tema psicológico te cuesta mucho más", ha afirmado.

La viuda de un guardia civil asesinado

También ha tomado protagonismo el testimonio de María Ángeles Carretero, viuda del guardia civil Pablo Fernández Rico, natural de Villar del Rey y asesinado en Bilbao hace 43 años. Carretero ha recordado que se quedó viuda con solo 27 años y con dos hijos pequeños. "Estaba en la puerta del cuartel y le dieron tres tiros", ha relatado.

Ha explicado que uno de sus hijos tenía 3 años y el otro apenas 6 meses cuando su padre fue asesinado. "Mis hijos no han conocido a su padre", ha reprochado, y lamenta que todavía hoy sienta "que no se hace lo suficiente".

Mariángeles Carretero, en la rotonda de los Corazones, hoy. / Rebeca Porras

Carretero ha reclamado respaldo por parte de las instituciones y ha insistido en que la memoria de las víctimas debe ser un punto de encuentro. En su caso, además, el vínculo con la Guardia Civil sigue muy presente en su familia. Ha contado que uno de sus hijos, destinado en Lanzarote, siguió esa misma vocación. "Yo creo que cuando asomó la cabeza para nacer dijo que quería ser guardia civil, como su padre".

El 11 de marzo, más de dos décadas después de los atentados de Madrid, sigue siendo una jornada de duelo, pero también de reivindicación. En Badajoz, ese mensaje se ha expresado este miércoles con solemnidad y con testimonios que han puesto voz a un dolor que no prescribe. Porque, como ha dicho una de las víctimas, hay heridas que se aprenden a sobrellevar, pero otras siguen abiertas mucho tiempo después en el lugar más difícil de curar, la memoria y la mente.