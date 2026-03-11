Detenido en Badajoz un gestor de seguros por estafar 50.000 euros: hay al menos 60 víctimas

La Policía Nacional ha detenido a un gestor de seguros de 56 años por presuntamente haber estafado casi 50.000 euros a sus clientes, a quienes hizo creer que tenían pólizas contratadas, cuando en realidad no era así.

De momento, se ha localizado a 60 víctimas, pero podría haber más.

Una avería de coche en Portugal destapó los hechos

Según han informado fuentes de la comisaría, la investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Badajoz, que sufrió una avería con su vehículo durante un viaje a Portugal y tuvo que abonar un taxi para regresar a su domicilio, tras comprobar que carecía de seguro de responsabilidad civil obligatoria, pese a creer que lo tenía contrato y había pagado la cuota correspondiente a su gestor.

Tras contactar con la aseguradora, la compañía le confirmó que no estaba cubierto por ninguna póliza, por lo que denunció los hechos.

De esta investigación se hizo cargo el grupo de Delitos Tecnológicos de la brigada provincial de Policía Judicial, que, tras numerosas gestiones con la aseguradora, pudieron identificar al presunto responsable de la estafa, un comercial de la propia compañía de seguros.

Con la colaboración de la empresa, los agentes comprobaron la cartera de clientes del agente asegurador, quien cobraba sus pólizas en efectivo, haciendo creer a las víctimas que de esta forma podría aplicar ciertos descuentos, llegando a solicitar la devolución de los recibos bancarios, en el caso de que les llegara, ya que él se haría cargo de la gestión de estas pólizas.

El investigado, según la Policía Nacional, manipuló la base de datos de sus clientes "a su antojo", contratando seguros de vida, hogar o de vehículos en su propio beneficio, cambiando las condiciones de los contratos y los datos de contacto en los ficheros de la aseguradora, incurriendo en este caso en un presunto delito de falsedad documental.

Hasta año y medio sin seguro

Tras analizar toda la documentación, se comprobó que había al menos 60 afectados, algunos de los que podrían haber estado un año y medio sin el seguro contratado creyendo estar cubiertos por pólizas que realmente no existían.

El gestor de seguros fue detenido el pasado 10 de marzo como presunto autor de los delitos de estafa continuada, falsificación documental y blanqueo de capitales.

El caso ya se encuentra judicializado.