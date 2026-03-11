La Diputación de Badajoz y ATA Extremadura impulsan la segunda edición del programa ‘Digitalízate Badajoz II’

La Diputación Provincial de Badajoz y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura (ATA Extremadura) han presentado este miércoles la segunda edición del programa Digitalízate Badajoz, bajo la denominación ‘Digitalízate Badajoz II’. Una iniciativa destinada a impulsar la digitalización, el asesoramiento empresarial y el fomento del emprendimiento entre las personas trabajadoras autónomas y emprendedoras de la provincia.

El acto de presentación ha contado con la participación del diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la institución provincial, Manuel Gómez, y de la presidenta de ATA Extremadura y vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Candelaria Carrera.

Durante su intervención, Gómez explicó que este programa es fruto de la colaboración iniciada en noviembre de 2024 con la asociación ATA, cuando la Diputación aprobó un convenio de colaboración con ATA Extremadura para desarrollar el proyecto de fomento del emprendimiento y el autoempleo a través de la digitalización.

Según destacó el diputado, la iniciativa responde a una realidad detectada en la provincia, argumentando la necesidad creciente de las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas iniciativas emprendedoras de disponer de herramientas digitales que les permitan competir, crecer y consolidar sus negocios en un mercado cada vez más digitalizado. “En territorios como la provincia de Badajoz, el trabajo autónomo es una pieza clave para la economía local, el empleo y la fijación de población en el medio rural”, subrayó Gómez.

La primera edición del programa registró una participación superior a la prevista inicialmente, lo que ha motivado la puesta en marcha de esta segunda convocatoria en 2026. El nuevo plan cuenta con un presupuesto total de 120.000 euros, de los cuales 100.000 euros son aportados por la Diputación de Badajoz, dentro de su estrategia de apoyo al emprendimiento, el autoempleo y la modernización del tejido empresarial de la provincia.

Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura y vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Candelaria Carrera, destacaba la apuesta continuada por parte de la asociación con este plan, “Con esta segunda edición de 'Digitalízate Badajoz', seguimos apostando por la figura de la persona trabajadora autónoma como pilar básico de nuestro motor económico”.

También subrayó la importancia de aplicar estas iniciativas en el medio rural. “No sólo buscamos mejorar la competitividad mediante la IA o la ciberseguridad, sino que este proyecto es una herramienta fundamental para la repoblación de nuestras zonas rurales”.

El programa de carácter completamente gratuito se estructura en tres grandes ejes de actuación. Además, pone en marcha un plan de tutorización personalizado diseñado para ayudar al colectivo a mejorar su operatividad y superar los obstáculos cotidianos en materia laboral, fiscal, económica y legal.

Impulso al talento joven y reconocimiento al éxito

El proyecto vuelve a apostar por el futuro con la II edición del "Concurso IDEA: Iniciativas de Emprendimiento Juvenil". Dirigido a alumnado de Formación Profesional y Ciclos Formativos de la provincia de Badajoz. Asimismo, el programa culminará con la entrega de los "II Premios al Trabajo Autónomo de la Provincia de Badajoz", un reconocimiento que busca dar visibilidad a historias de éxito de la provincia y que sirvan de ejemplo para el fomento del autoempleo y la consolidación del tejido productivo local.

Con este programa, ambas entidades buscan seguir impulsando la digitalización, la formación y el asesoramiento como herramientas clave para fortalecer el tejido productivo provincial, mejorar la competitividad de los negocios y favorecer la generación de nuevas iniciativas empresariales, especialmente en el medio rural.