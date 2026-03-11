Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Comerciantes del paseo de San Francisco se quejan por la duración de las obras

Santi García

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Comerciantes del paseo de San Francisco de Badajoz se quejan de las pérdidas por las obras: "Muchos clientes ya ni vienen"

Piden que las obras se realicen "por tramos", de forma que no suponga el corte de toda el lateral comercial. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no han recibido ninguna protesta al respecto y que todas las calles en obras son "accesibles"

El nuevo director general de Fundación Caja Badajoz destaca su vínculo con la entidad: "Soy producto de esta casa"

Con el apoyo del presidente Francisco Lamoneda, Iván Manzano buscará dar continuidad a los proyectos culturales, educativos y de discapacidad. Su recorrido se ha construido paso a paso, desde una beca inicial hasta la máxima responsabilidad ejecutiva

Alberto Portillo: "Con la dirección regional buscamos cercanía con el cliente y agilidad al tomar decisiones"

"La IA no ha venido a sustituir a personas, sino a hacerles la vida más fácil". "El 75% de nuestras oficinas están en poblaciones con menos de 20.000 habitantes y son todas rentables"

Actividades de concienciación para celebrar los veinte años del Día Mundial del Riñón en Badajoz

Iluminación de edificios, puntos de salud abiertos a la ciudadanía y charlas de sensibilización en centros escolares

Ramón Díaz Farias se suma a la carrera por el liderazgo del PSOE de Extremadura

El alcalde de Villanueva del Fresno se postula para las primarias junto a Soraya Vega, Manuel José González Andrade y Álvaro Sánchez Cotrina

