El PSOE de Badajoz apunta que el precintado de los puentes del Rivillas y Calamón "evidencia" la falta de mantenimiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha alertado de la existencia de 142 farolas sin luz o con una iluminación prácticamente inexistente en los parques del Rivillas y el Calamón, donde están precintados los cuatro puentes o pasarelas de madera que cruzan los arroyos, lo que "evidencia" una falta de mantenimiento.

El PSOE, que cree que "en cierto modo" el consistorio "se está precintando a sí mismo" con esta medida, ha presentado este miércoles un análisis sobre el estado de conservación de los parques del Rivillas y Calamón tras recorrer todo su trazado, desde la zona de Santa Clara hasta su desembocadura en el Guadiana, en una comparecencia que nace tras las quejas trasladadas por vecinos de Badajoz sobre la iluminación del parque.

Así lo ha explicado la portavoz socialista Silvia González, quien ha apuntado que les preocupaba la iluminación del parque, porque varios vecinos se habían puesto en contacto con ellos, y que por eso han decidido recorrerlo "con detenimiento" para comprobar cuál era la situación "real".

El resultado de esa revisión ha puesto de manifiesto un dato "especialmente significativo", dado que el Grupo Socialista ha detectado 142 farolas sin luz o con una iluminación prácticamente inexistente. En concreto, se han contabilizado 124 farolas completamente apagadas y otras 18 que apenas emiten luz, funcionando únicamente con una pequeña luminaria LED que no ilumina el entorno.

La zona más afectada se encuentra en el entorno del barrio del Cerro de Reyes y en el área cercana a Antonio Domínguez, donde se han detectado alrededor de 37 farolas sin luz en cada uno de esos tramos.

También se han localizado puntos con ausencia total de iluminación, como el pequeño jardín situado junto a la carretera de Circunvalación y el inicio de la Ronda Norte. Durante el recorrido por el parque, el Grupo Socialista ha podido comprobar además cómo algunas personas utilizan la luz del teléfono móvil para orientarse al atravesar zonas "especialmente oscuras".

Más allá del problema de iluminación, el PSOE ha realizado un "chequeo general" del estado del parque que ha permitido detectar diversas deficiencias en distintos elementos del espacio público y, entre otros aspectos, se han localizado 44 tocones de árboles que sobresalen en superficie, 55 montones de maleza acumulada, 13 bancos en "muy mal estado", 19 papeleras deterioradas, 27 árboles caídos tras los temporales y 21 árboles "completamente" secos.

También se han detectado caminos sin el perfilado adecuado, accesos con el firme erosionado, vegetación sin controlar en algunos puntos y varios lugares donde se han producido pequeños incendios.

El PSOE ha dedicado una "especial atención" al estado de los parques infantiles, sobre lo que ha detallado en nota de prensa que el corredor verde del Rivillas y el Calamón cuenta con ocho zonas de juegos infantiles, que según el análisis realizado se encuentran en "muy mal estado". En algunos casos se han retirado juegos por su deterioro y en dos de estas zonas ya no queda ningún elemento de juego.

Precintado de puentes

En relación al precintado de las cuatro pasarelas de madera que cruzan los arroyos Rivillas y Calamón, desde el PSOE consideran "razonable" que el ayuntamiento revise su estado si existe alguna duda sobre su seguridad, pero subrayan que esta situación también plantea interrogantes sobre el mantenimiento que han recibido estas infraestructuras durante los últimos años.

"En cierto modo, el ayuntamiento se está precintando a sí mismo, porque cuando se cierran unos puentes que llevan casi dos décadas en funcionamiento se está reconociendo que no se tiene claro cuál es su estado real", ha afirmado González, que ha planteado varias preguntas sobre el estado de las pasarelas de madera del Rivillas y el Calamón, como cuándo se realizó la última inspección técnica completa.

También ha cuestionado si existe un programa periódico de mantenimiento, cada cuánto tiempo se revisan elementos como tablones o barandillas y qué actuaciones se han realizado en los últimos años para garantizar su seguridad.

Finalmente, el Grupo Socialista ha planteado diversas propuestas para mejorar el estado del parque, entre ellas la reposición de luminarias, la reparación del mobiliario urbano deteriorado, la instalación de nuevas papeleras y bancos, la plantación de al menos 140 árboles y la creación de zonas biosaludables o circuitos de calistenia.