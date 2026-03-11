Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días

Nuevo episodio violento en la calle Alfonso XIII, en la barriada de San Roque de Badajoz, en poco más de 48 horas. La madrugada de este miércoles han tiroteado la vivienda contra la que hace solo dos días lanzaron cócteles molotov, casando daños en la fachada.

Según ha podido saber este diario, al menos tres varones habrían disparado contra la casa desde un vehículo, aunque, afortunadamente, no se han registrado daños personales.

Uno de los presuntos autores ya habría sido detenido, pero la Policía Nacional no confirma, de momento, este extremo. Fuentes conocedoras del caso sí apuntan que los hechos se están investigando y que se estaría tratando de identificar y localizar al resto de implicados.

Tampoco tienen dudas de que los dos ataques a la vivienda están relacionados y no se descarta que tengan también vinculación con otros hechos violentos sucedidos recientemente.

Como ya informó este diario, sobre las cinco de la madrugada del lunes se originó un incendio que afectó a la fachada de esta casa. Los bomberos tuvieron que intervenir para asegurar la zona y revisar los daños y concluyeron que el fuego había sido intencionado.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.