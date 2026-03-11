En la calle Alfonso XIII de San Roque
Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
No ha habido heridos y ya se habría detenido a un varón por estos hechos, aunque podría haber más implicados
Nuevo episodio violento en la calle Alfonso XIII, en la barriada de San Roque de Badajoz, en poco más de 48 horas. La madrugada de este miércoles han tiroteado la vivienda contra la que hace solo dos días lanzaron cócteles molotov, casando daños en la fachada.
Según ha podido saber este diario, al menos tres varones habrían disparado contra la casa desde un vehículo, aunque, afortunadamente, no se han registrado daños personales.
Uno de los presuntos autores ya habría sido detenido, pero la Policía Nacional no confirma, de momento, este extremo. Fuentes conocedoras del caso sí apuntan que los hechos se están investigando y que se estaría tratando de identificar y localizar al resto de implicados.
Tampoco tienen dudas de que los dos ataques a la vivienda están relacionados y no se descarta que tengan también vinculación con otros hechos violentos sucedidos recientemente.
Como ya informó este diario, sobre las cinco de la madrugada del lunes se originó un incendio que afectó a la fachada de esta casa. Los bomberos tuvieron que intervenir para asegurar la zona y revisar los daños y concluyeron que el fuego había sido intencionado.
La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- Galería | Feria del Toro de Olivenza