Unos 2.000 corredores participarán en la Maratón y Media Maratón 'Ciudad de Badajoz' este domingo

La 32 edición del Maratón y 10 Medio Maratón 'Ciudad de Badajoz' reunirá a unos 2.000 corredores en la pista de atletismo de la C.D.M. La Granadilla como punto de salida y llegada este domingo. Los circuitos serán de 42 y 21 kilómetros, respectivamente.

El concejal delegado de Deporte, Juan Parejo ha presentado la mañana de este jueves las dos pruebas deportivas, organizadas por la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, que prometen "ser un éxito", ya que, ha agotado los dorsales en un tiempo record. En este sentido, ha agradecido a los patrocinadores Unicaja, La Crónica de Badajoz, Aqualia, Coca cola-Powerade, Ebro-Leza Motor, Cortijo Los Cantos y Tubasa, así como a la Consejería de Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura (Fundación Jóvenes y Deporte), la Federación Extremeña de Atletismo, Cruz Roja Española y Policía Local por su colaborción.

Aunque la carrera no será la única actividad, en la Granadilla habrá música, y food truck, además se espera un día soleado, por lo que, el concejal ha señalado que "no hay excusa para quedarse en casa" y también ha recordado la feria del deporte que se celebran los días 13 y 14 de marzo. "Badajoz es deporte y lo demostramos cada fin de semana".

También ha asistido el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Jose Alberto Cacho, que ha resaltado que el Maratón y Medio Maratón 'Ciudad de Badajoz' es "una de las pruebas más emblemáticas para Badajoz y de las más importantes para el calendario deportivo de Extremadura". Además, ha destacado que desde la fundación colaborarán con la aportación de un obsequio para la bolsa del corredor.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, ha agradecido a todos los patrocinadores por hacer que "la maratón de Badajoz sea la de Extremadura". Comentó que el recorrido ha ido cambiando para atender a las necesidades de la ciudad, que también, se ha ido transformando.

"Queremos hacer comunidad, compartir ese tiempo, hay gente que tendrá una larga trayectoria y otros que será su primera prueba, os espero en la salida y en kla entrada", ha comentado.

Recorrido

El recorrido del Maratón será un circuito urbano de 42 kilómetros. La salida se realizará a las 9.00 horas desde La Granadilla y los corredores pasarán por la calle José María Sánchez Hueso, avenida Club Deportivo Badajoz, calle Emilio Mateos, carretera EX-107, C1 Ronda Sur de Badajoz, avenida Comendador Rui Naveiro, avenida de Elvas, puente Real, glorieta Caldas da Rainha,, calle Francisco Guerra, calle Emigrante Pacense, aparcamiento del mercadillo, paseo Alfono IX de León, rampa de subida a avenida Entrepuemntes, avenida Entrepuentes, puente de Palmas, avenida Adolfo Díaz Ambrona, calle José Luis Iniesta Vázquez, calle Moreras, calle Mario Rosso de Luna, calle José Sansegundo Flores, avenida Adolfo Díaz Ambrona, calle Dr. Antonio Sánchez, camino de Madre Vieja, calle Huerta Las Mellas, carretera Rincón de Caya, parque del Guadiana, calle Fuente de la Rana, avenida Adolfo Suárez, puente de Palmas, Ronda de circunvalación Reina Sofía, rampa de badaja a paseo Alfonso IX de León, ronda de Circunvalación Reina Sofía, avenida Manuel Rojas Torres, avenida Ricardo Carapeto Zambrano, ronda del Pilar, calle Eugenio Hermoso, calle Doblados, plaza de Cervantes, calle José López Prudencio, calle Arco Agüero, calle Bravo Murillo, calle San Juan, calle Moreno Zacundo, plaza Alta, plaza de San José, calle Suárez de Figueroa, avenida Joaquín Costa, plaza de los Reyes Católocos, calle Santa Lucía, calle Santa Ana, calle Duque de San Germán, plaza de la Soledad, calle Arias Montano, calle San Juan, plaza de España, calle Obispo Juan de Ribera, calle Hernán Cortés, plaza de López de Ayala, calle Menacho, avenida Juan Carlos I, calle Prim, plaza de los Reyes Católicos, avenida Santiago Ramón y Cajal, avenida Cristobal Colón, plaza de Santo Domingo, avenida Juan Carlos I, plaza de Minayo, calle Pedro de Valdivia, plaza Dragones, Ronda del Pilar, avenida de Huelva, plaza de Conquistadores, avenida Miguel Ángel Celdrán Matute, calle RFepública Argentina, plaza de los Alfereces, avenida Cristobal Colón, avenida Antonio Masa Campos, avenida Santa Marina, avenida Entepuentes, rampa de bajada a Paseo Alfonso IX de León, aparcamiento del mercadillo, calle Emigrante Pacense, calle Francisco Guerra, avenida Príncipe de Asturias, calle José María Sánchez Hueso y meta en C.M.D La Granadilla.

Mapa del recorrido de la 32 Maraton 'Ciudad de Badajoz' / Ayuntamiento de Badajoz

El Medio Maratón será desde La Granadilla a las 9.00 horas y pasará por la calle José María Sánchez Hueso, calle Emigrante Pacense, aparcamiento del mercadillo, paseo Alfonso IX de León, ronda de Circunvalación Reina Sofía, avenida Manuel Rojas Torres, avenida Ricardo Carapeto, Ronda del Pilar, calle Bravo Murillo, calle San Juan, calle Moreno Zancudo, plaza, Alta, plaza de San José, calle Suárez de Figueroa, avenida Joaquín Costa, plaza de los Reyes Católicos, calle Santa Lucía, calle Santa Ana, calle Duque de San Germán, plaza de la Soledad, calle Arias Montano, calle San Juan, plaza de España, calle Obispo Juan de Rivera, calle Reyes Católicos, avenida Santiago Ramón y Cajal. avenida Cristobal Colón, plaza de Santo Domingo, Calle Santo Domingo, avenida Juan Carlos I, plaza de Minayo, calle Pedro de Valdivia, plaza Dragones, Ronda del Pilar, Avenida de Huelva, plaza de Conquistadores, avenida Miguel Ángel Celdrán Matute, calle República Argentina, plaza de los Alfereces, calle República Argentina, avenida Cristobal Colón-Antonio Masa Campos, avenida Santa Marina, avenida Entrepuentes, rampa bajada a paseo Alfonso IX de León, aparcamiento del mercadillo, calle Emigrante Pacense, calle Francisco Guerra, avenida Sinforiano Madroñero, plaza Jose Luis Herrera Pombo, avenida Jose Marúia Alcaraz y Alenda, avenida Príncipe de Asturias, calle José María Sánchez Hueso y la meta final será La Granadilla.

Noticias relacionadas

Mapa del recorrido del 10 Medio Maraton 'Ciudad de Badajoz' / Ayuntamiento de Badajoz

La organización cuenta con globos liebres para marcar los tiempos.