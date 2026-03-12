Casi 800.000 euros para reparar 10.500 metros cuadrados de aceras en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación un nuevo contrato para renovar 10.500 metros cuadrados de acerados de calles y plazas de la ciudad.

El presupuesto base de licitación es de 797.501 euros y las empresas interesadas en presentar ofertas tienen como fecha tope hasta el próximo 1 de abril. El plazo de ejecución, una vez adjudicados los trabajos, será de 10 meses.

Según han explicado el ayuntamiento a través de una nota de prensa, con esta nueva partida pretende continuar con su "plan de reparación y mejora del acerado" en distintas barriadas. Así, este contrato se suma a las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses o que están aún en marcha, como la renovación del acerado en las avenidas María Auxiliadora o Ricardo Carapeto -que se están ejecutando actualmente- o las que ya se han concluido en las calles Porvenir en San Roque, la avenida Sinforiano Madroñero en Valdepasillas o calle Argüello Carvajal en San Fernando. A los que se añade la renovación de los entornos de los colegios Juventud, Luis Vives y San José de Calasanz.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento añade a este listado la conversión a plataforma única de numerosas calles del Casco Antiguo de Badajoz y su entorno, como plaza Santa Ana, la de Portugal y la de San José o las calles Virgen de la Soledad, Joaquín Costa, José Lanot, Porrina de Badajoz, Joaquín Sama, Cardenal Carvajal, Duque de San Germán, Suárez de Figueroa y Padre Rafael. También están en marcha en el entorno del paseo de San Francisco y en las calles Concepción Arenal, San Lorenzo y El Brocense.