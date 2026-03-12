La comparsa Desertores lamenta su ausencia en el álbum oficial de cromos del Carnaval de Badajoz

El Carnaval de Badajoz ha contado este año con una idea innovadora. En la edición de este 2026 se han introducido las Badacards, una iniciativa que traslada el carnaval al formato de álbum de cromos. A través de sobres coleccionables, los aficionados pueden reunir cromos de comparsas y otros elementos icónicos de la fiesta, materializando esta edición en un recuerdo del carnaval.

Sin embargo, la comparsa Desertores ha lamentado que su grupo no aparece en el álbum de este año, pese a haber cumplido, aseguran, con todos los requisitos solicitados por la empresa que se ha encargado de liderar el proyecto.

Ausente en el álbum

Según explica su presidenta, María José García, la agrupación recibió el cuestionario y la solicitud de imágenes en una de las reuniones de las comparsas. “Nos pidieron fotos, el consentimiento de las imágenes y de las personas que aparecían. Lo hicimos todo”, señala.

Sin embargo, cuando en enero comenzaron a publicarse en redes sociales los primeros cromos de diferentes agrupaciones, Desertores no estaba entre ellas. “Le pregunté por qué no veía mi comparsa y me dijeron que las iban subiendo poco a poco”, explica.

Sin respuestas claras

Ante la ausencia de su comparsa en la colección, la presidenta asegura que se puso en contacto con la empresa en varias ocasiones para pedir explicaciones. Según explica, durante varios días la única respuesta que recibió fue que estaban “trabajando en ello”, sin que le aclararan qué había ocurrido exactamente.

A falta de una explicación real y detallada, cuando el álbum y los cromos ya estaban a la venta, la empresa reconoció que se había producido un error, aunque sin concretar cuál había sido el problema. “Solamente me han reconocido que lo habíamos entregado todo bien, que ha sido un error suyo, pero eso ya llegó al final. Lo mínimo que nosotros pedíamos era que, cuando preguntamos, hubiéramos tenido una respuesta real desde el principio”, señala.

Una solución "poco efectiva"

Como alternativa a este incidente, la empresa propuso a la agrupación crear una página suelta con sus cromos para añadirla al álbum, una opción que la comparsa decidió rechazar. “Comprenderás que con una página suelta que nos regalen para graparla al álbum… eso no tenía sentido”, apunta García.

Además, según indica, sus cromos tampoco estaban incluidos en los sobres de la colección. La presidenta insiste en que la comparsa no busca compensaciones económicas. "Nosotros no queremos dinero. Lo único que queríamos era que nuestra comparsa apareciese en ese álbum”.

Por otra parte, aunque este diario se ha puesto en contacto con la empresa gestora de este proyecto, Locos por los Cromos ha optado por no pronunciarse sobre este asunto.