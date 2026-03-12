La Diputación de Badajoz destina 180.000 euros al fomento de la igualdad.

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 180.000 euros para apoyar a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen iniciativas centradas en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el respeto a la diversidad sexual.

La convocatoria fue publicada el pasado 10 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) y está dirigida a entidades con sede o delegación en la provincia pacense cuyos estatutos o fines institucionales incluyan de forma expresa la promoción de la igualdad de género y/o la defensa de los derechos de las personas LGBTI.

3.000 euros para cada proyecto

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante 30 días naturales desde la publicación, por lo que finalizará el próximo 9 de abril. Cada proyecto podrá optar a una ayuda máxima de 3.000 euros, y las actividades subvencionadas deberán desarrollarse dentro de la provincia de Badajoz.

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación se encuentran actividades culturales y deportivas orientadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad sexual y de género. También se contemplan encuentros, jornadas, conferencias, charlas, exposiciones, edición de materiales, cine-fórum, clubes de lectura y actuaciones escénicas en general.