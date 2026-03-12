Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | José Luis Quintana: "Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas"

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

"Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas"

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se ha desplazado a Hornachos (Badajoz)

José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Se va a hacer justicia"

La familia ha recibido la noticia de boca de la Guardia Civil en el interior de su casa

El sindicato USO critica el "lamentable estado" en el que se encuentra el Ecoparque de Badajoz

La Junta de Extremadura defiende que su modernización incluye medidas sociales y laborales para mejorar el servicio y las condiciones de la plantilla

El 75% de los alumnos de Artes y Oficios de Badajoz pide la devolución de la matrícula: "No se sabe nada, es un desastre"

El bloqueo de la nueva sede en la calle Chapín acelera las bajas y la fuga hacia la Universidad Popular y academias privadas. La directora, Ángela Cortés, sostiene que la escuela trabaja para abrir cuanto antes, aunque reconoce que todavía no puede concretar plazos

Tres condenados por estafar 20.000 euros a un persona con discapacidad psíquica en Badajoz

El tribunal impone a dos jóvenes 1 año y 9 meses de cárcel por engañar a la víctima para comprar mediante financiación dos motocicletas de alta cilindrada, que revendieron después, y la madre de uno de ellos, 6 meses de prisión por un delito de receptación

