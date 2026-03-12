Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Francisca Cadenas

Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar que se trataban de la desaparecida

Labores de la UCO en Hornachos.

Labores de la UCO en Hornachos. / Jonás Herrera

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Hornachos

Tapados por cemento y losetas. Así han aparecido los restos de la desaparecida Francisca Cadenas, hallados en el patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su presunto homicidio.

En concreto, se encontraban a poca profundidas en un hueco que, por sus pequeñas dimensiones, sería compatible con una arqueta.

Prueba de ADN

Asimismo, según ha podido conocer este diario, a lo largo de la tarde de ayer, cuando los agentes de la UCO le comunicó a la familia de la desaparecida que habían hallado restos óseos en la casa de los detenidos, les realizaron pruebas de ADN a cada uno de los hijos de Francisca.

El avance de la tecnología y análisis permitió que tan solo horas después supiesen que dichos huesos pertenecían a su madre.

Esto ocurrió instantes antes de que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, junto con el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, accediera a la vivienda de la familia para charlar con ellos.

