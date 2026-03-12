El sindicato USO critica el "lamentable estado" en el que se encuentra el Ecoparque de Badajoz

El sindicato USO de Extremadura denuncia el «lamentable estado» en el que se encuentra la planta de tratamiento de residuos urbanos de Badajoz.

Según la organización, las instalaciones, gestionadas por FCC Medio Ambiente a través de un contrato licitado por la empresa pública Gespesa, arrastran un «importante deterioro» y una ampliación comprometida que «a día de hoy no se ha llevado a cabo».

USO sostiene que el Ecoparque, que da servicio a la capital pacense y también a municipios como Alburquerque, San Vicente de Alcántara o Valencia de Alcántara, procesa cada día decenas de toneladas de basura con una plantilla de más de 50 trabajadores, una demanda para la que la planta, asegura, «no está adaptada».

«Mucho pedir a los ciudadanos que reciclen y al final a las plantas que realmente son las encargadas del reciclaje efectivo no se adaptan a tal demanda», denuncia el sindicato.

Accidentes laborales

Además, advierte de que la falta de mantenimiento de la maquinaria y de las instalaciones «afecta física y psicológicamente» a la plantilla y recuerda que en los últimos años «se han producido diversos accidentes laborales», entre ellos uno «con consecuencias de muerte».

El sindicato añade que Gespesa trasladó a sus representantes que las obras inminentes mejorarían de forma notable las condiciones laborales, pero asegura que los empleados «llevan ya muchos meses esperando y sus condiciones siguen siendo las mismas, o incluso peores».

Respuesta de la Junta

Frente a estas críticas, la Consejería de Hacienda y Administración Pública defiende que el contrato formalizado por Gespesa con FCC Medio Ambiente en febrero de 2024 contempla inversiones por 56.622.312,60 euros para modernizar el Ecoparque de Badajoz.

En ese sentido, la Junta explica que la ejecución de estas inversiones requiere «la confección de un complejo proyecto y la realización de los correspondientes trámites administrativos y medioambientales», por lo que el contrato se encuentra actualmente en esa fase.

Añade que la adjudicataria «ya ha adquirido maquinaria móvil e instalaciones fijas por valor de más de 24,5 millones de euros», aunque solo ha podido poner en servicio equipos por casi 3 millones debido a la «complejidad de las autorizaciones».

Medidas para favorecer condiciones

Además, el Gobierno regional recalca que, aunque Gespesa no mantiene una relación laboral directa con los trabajadores del Ecoparque, la licitación del servicio sí incorporó medidas para favorecer una mejora de sus condiciones.

Entre ellas, apunta, se incluyeron criterios para «priorizar» la contratación de personas desempleadas, especialmente de colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral, así como la posibilidad de destinar hasta un 10% de determinadas tareas a Empresas de Inserción Social o Centros Especiales de Empleo.

Asimismo, asegura que el contrato contempla una mejora salarial de hasta el 3% para la plantilla adscrita al servicio, una cuestión que, según FCC Medio Ambiente, se abordará en la negociación del próximo convenio colectivo.