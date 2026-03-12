Tres condenados por estafar 20.000 euros a un persona con discapacidad psíquica en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos jóvenes y a la madre de uno de ellos por embaucar a un hombre con discapacidad psíquica para obtener sus datos bancarios y financiar la compra de dos motocicletas de alta cilindrada valoradas en 20.000 euros, que revendieron a terceros para obtener un beneficio propio.

Tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular, en manos de José Duarte, y las defensas, el tribunal dictó este miércoles sentencia de conformidad e impuso 1 año y 9 meses de prisión y una multa de 6 meses a razón de 4 euros diarios a los dos acusados por los delitos de esafa y falsedad documental y 6 meses a la mujer por otro de receptación. Además, tendrán que indemnizar a la víctima con 20.000 euros de manera solidaria y proporcional (la madre hasta un límite de 3.000 euros).

Los hechos, reconocidos por los acusados al aceptar la conformidad, sucedieron en el verano de 2019. Los dos jóvenes, aprovechando la amistad con el denunciante y conocedores de que padecía una discapacidad del 47% por esquizofrenia paranoide, se pusieron de acuerdo para engañarlo con el objetivo de que avalara la financiación de una motocicleta.

Convencieron a la víctima para que les entregara la fotocopia de su DNI y un recibo de su nómina, documentos con los que compraron dos motocicletas mediante financiación bancaria en un concesionario de Badajoz, pese a saber que carecían de solvencia para afrontar los préstamos.

Uno de los condenados se identificó como el denunciante y el otro simuló ser su sobrino. En un caso, imitaron su firma de manera física en papel y en el otro, la electrónica, para lo que usaron un código, «engañando a los vendedores y bancos». También domiciliaron los pagos de los dos préstamos en la cuenta de la víctima, a quienes las entidades financieras reclamaron una deuda que no había contraído.

Adquirieron una Kawasaki valorada en 12.925 euros y una Honda con un precio de 7.602 euros, que revendieron para obtener dinero en efectivo. La primera la pusieron a la venta en Wallapop y se desconoce su paradero, mientras que la Honda se transfirió a la madre de uno de ellos, que vendió la moto a terceros por 3.000 euros.

Noticias relacionadas

La fiscalía solicitaba inicialmente 5 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 15 euros para los jóvenes y un año y medio de cárcel para la mujer.