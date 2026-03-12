Última parada, Bodonal de la Sierrra: El campo de Extremadura vive casi dos meses de película

—¡Rodando, cámara, acción!— Eso es lo que se ha estado escuchando en algún rincón del campo extremeño durante estos meses. Desde el 26 de enero, un set de rodaje ha recorrido Fregenal de la Sierra, Zafra, Higuera la Real y el broche final lo pone Bodonal de la Sierra, donde terminarán la película este viernes.

'Caza mayor' es una película basada en 'El Tigre', un pódcast de ficción sonora creado por dos vecinos de Fregenal de la Sierra, María Ballesteros y Antonio Monteolivo.

Daniel Sánchez se enamoró de la historia, contactó con los creadores y les propuso dirigir la película en Extremadura. Un drama rural con humor donde mayoría de actores son vecinos de la localidad, lo que, según el director, aporta "realidad". "Se puede ver a la gente de Fregenal de la Sierra, como hablan, como se expresan y esa gracia que sale de manera natural, simplemente dándoles espacio para que aparezca, y es imposible no reírse".

En medio del campo de Bodonal de la Sierra, el equipo corría de un lado a otro con walkie-talkie, micrófono y cámara en mano. Mientras se montaba la próxima escena, el director contaba que ha disfrutado viviendo en el pueblo: "Es un lujo salir a pasear por las calles y que te salude todo el mundo, los comercios locales... Lo que más he abrazado es cómo la gente nos abraza a nosotros".

Los profesionales que forman parte del reparto son Antonio de la Torre y Julián Villagrán. Entre claqueta y claqueta, De la Torre contaba que no encuentra palabras para describir la dehesa extremeña. "El paisaje, la vida, la salud que hay en esta tierra, la riqueza de la flora de la fauna y la gente… es maravilloso". Además, ha podido conocer de primera mano la vida rural. "El campo no descansa y eso me provoca mucha admiración y respeto. Los trabajadores extremeños no entienden de domingo. Y luego a los demás del resto de España bien que nos gusta comer un buen jamón, por eso creo que no está suficientemente valorado la riqueza que tiene Extremadura, lo que exporta y el alimento que genera", expresa.

El actor Antonio de la Torre en el set de rodaje. / La Crónica de Badajoz

Su personaje es un porquero, un hombre de campo que un día le ocurre un accidente y durante toda la película intenta contar su verdad. "Es un poco como Don Quijote peleando contra gigantes”. Reconoce que le encantaría tener el carisma que tiene Jose Luis Giraldo, pero destaca "su lado peleón" como faceta en común. Se ha preparado a conciencia para parecer "todo un extremeño", incluso en la forma de hablar, aunque considera que no le ha resultado complicado siendo andaluz, pero animaba a sus compañeros a que le corrijan.

La lluvia, parte del espectáculo

Este jueves, el sol brillaba en el cielo y todo el equipo resaltaba "lo verde y bonita" que se encuentra la dehesa. Aunque no todos los días fue así. El temporal los sorprendió cuando arrancaron a grabar y se vieron obligados a cambiar el plan de rodaje. "Nos hemos comido todas las borrascas, casi hacemos el abecedario", bromea el actor. Aunque han sabido aprovechar "el lado salvaje" de la naturaleza en el film y lo han incorporado en algunas secuencias. "El entorno le da verdad a la película, la vida del campo está aquí y es así".

Antonio de la Torre resaltó el trabajo de sus compañeros de rodaje que no son actores profesionales, ya que, algunos trabajan realmente en una finca y ha sido consciente de cómo cuidan a los animales y lo respetuosos que son con la naturaleza. "Lo bonito de este oficio es que aprendes a entender, es como si fueras permanentemente un alumno". Por otro lado, los vecinos de Fregenal le han acogido como uno más. Incluso comenta que la presidenta María Guardiola se acercó un día a visitar el rodaje. "Hemos sido recibidos con los brazos abiertos".

El equipo de rodaje monta la siguiente escena. / La Crónica de Badajoz / D

Por su parte, el actor Julián Villagrán explicó que en realidad, los "no profesionales" son Antonio de la Torre y él, ya que el resto del elenco son "los propios personajes", personas que trabajan en el campo. "Son ellos los que nos han tenido que meter a nosotros en el personaje, no al revés".

Para Villagrán fue su último día de rodaje. Su personaje ha acabado en la película y el equipo lo despidió entre aplausos. El actor comentó entre risas que llevaba la maleta llena de sobres de jamón. "También me llevo un colesterol alto de haber comido cerdo ibérico durante estos meses", bromeaba.

"Se ha creado una energía muy especial, la gente del pueblo, los bares, hoteles, hay una melancolía por acabar, porque la experiencia ha sido increíble", comentó.

El resto del elenco se despide también de Extremadura, mañana, el campo de Bodonal de la Sierra escuchará el último —¡Corten!—