El BCB busca asegurar el liderato mientras el CBA apura sus opciones de permanencia

La Tercera FEB entra en su tramo decisivo con la clasificación de ambos conjuntos pacenses sin cambios en el grupo D-B. Al líder le restan seis jornadas para cerrar la temporada regular, mientras que el CBA afronta las cinco últimas con el objetivo de apurar sus opciones de permanencia.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas, sólido líder del grupo, recibirá este sábado a partir de las 19.00 horas al CB Alcalá Caja87, décimo clasificado. Los pacenses continúan con un partido menos que su inmediato perseguidor, el Bosco Mérida, pero mantienen una ventaja de tres victorias al frente de la tabla.

En el encuentro de la primera vuelta, el BCB se impuso con claridad a los sevillanos por una diferencia de 36 puntos. Ahora tratarán de repetir triunfo para afianzar aún más al primer puesto. Para el conjunto andaluz, por su parte, una victoria supondría dar un paso casi definitivo hacia la permanencia.

Por otro lado, el City of Badajoz Academy, entrenado por Jesús Porras, viajará hasta Dos Hermanas para enfrentarse este domingo a partir de las 12.30 horas al noveno clasificado. Los académicos continúan en puestos de descenso y necesitan sumar con urgencia para no descolgarse definitivamente de la lucha por la salvación.

Con solo tres victorias en 20 partidos y a cinco de la permanencia cuando restan cinco jornadas, una derrota podría dejar el descenso prácticamente sentenciado para los pacenses. El CBA afronta así un duelo clave ante un rival que, en caso de ganar, aseguraría matemáticamente su continuidad en la categoría.

