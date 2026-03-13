Los bomberos de Badajoz guardan un minuto de silencio en honor a Francisca Cadenas, madre de uno de sus agentes

Los compañeros de Javier Meneses en el parque de bomberos de Badajoz le han rendido este viernes a primera hora de la mañana un sencillo pero sentido homenaje tras confirmarse el trágico desenlace del caso de su madre, Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos.

El acto, celebrado a las ocho de la mañana coincidiendo con el inicio del turno, sirvió para arropar al bombero y mostrar el apoyo del cuerpo a su familia en uno de los momentos más difíciles que han vivido.

Una iniciativa de los compañeros

La iniciativa partió de los propios compañeros del parque, que quisieron trasladar de forma pública su cercanía y respeto tanto a Meneses como a la memoria de su madre.

El suboficial del parque de bomberos de Badajoz, Jerónimo Hernández, explica que todo se organizó prácticamente de un día para otro gracias a la implicación de la plantilla. "Esto ha sido una iniciativa de alguno de sus compañeros que lo propusieron ayer a la jefatura y por supuesto se le concedió", ha comentado a este diario.

A primera hora de este viernes, quienes han podido acudir se han reunido para compartir ese momento con su compañero. "Todos los que hemos podido estar a las ocho le hemos rendido un homenaje tanto a nuestro compañero Javi, Javi Meneses Cadenas, como a su madre, que en paz descanse", señala Hernández.

El ambiente durante el acto estuvo marcado por la emoción y el recuerdo de los años de incertidumbre que ha atravesado la familia desde la desaparición de Francisca Cadenas. Hernández reconoce que el parque ha vivido de cerca ese proceso desde la llegada de Meneses al servicio.

"Hemos llorado con él la incertidumbre"

"¿Cómo nos sentimos? Pues mal porque un compañero que aunque llegó hace poco a este parque nos ha compartido lo que iba sucediendo", explica el suboficial, quien añade que muchos de ellos han vivido con él los momentos más duros de la espera.

"Hemos estado llorando con él un poco la incertidumbre y lo que estaba pasando, como digo, hasta que desgraciadamente hace un par de días se supo todo ya definitivo", relata.

Un golpe emocional importante

Para la plantilla, la confirmación del desenlace ha supuesto un golpe emocional importante, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la cercanía con su compañero. "Para su familia es una situación muy dolorosa aunque son cosas que más o menos te quieras hacer la idea, pero siempre te queda ese resquicio de esperanza", afirma Hernández.

El suboficial también quiso poner palabras al sentimiento que comparten muchos de los bomberos del parque: el dolor que se siente cuando la tragedia golpea a uno de los suyos. "Al final el trauma te lo llevas completo. Entonces es uno de los nuestros y también sufrimos un poquito, bastante, esta desgracia", concluye.

El homenaje terminó con un aplauso cerrado de los compañeros presentes, un gesto sencillo pero cargado de significado para un bombero que, en medio del dolor, ha encontrado en su parque una segunda familia.