La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
Es el cuarto establecimiento de esta franquicia que abre en la ciudad
Antonio Manuel Nogales
La cadena Santagloria Coffee & Bakery ha inaugurado este miércoles su nuevo local en la avenida Miguel Ángel Celdrán, en la Plaza de Conquistadores junto al El Corte Inglés de Badajoz. La llegada de la cafetería marca una nueva opción para disfrutar de café y repostería artesanal en un punto céntrico de la ciudad.
Ubicado en una zona de alto tránsito peatonal, el nuevo local se convierte en un lugar de encuentro novedoso para quienes pasean por el centro y buscan un espacio cómodo para desayunar, merendar o tomar un café.
Una propuesta para todos los momentos del día
Santa Gloria se distingue por ofrecer productos frescos y elaborados con ingredientes de calidad, combinando panadería, pastelería y café con opciones tanto tradicionales como innovadoras para desayuno, merienda o comidas ligeras.
Sus locales presentan bollería, panes artesanos, sándwiches y cafés especiales, y están diseñados como espacios acogedores y cómodos, pensados para disfrutar tanto en solitario como en grupo, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para cualquier momento del día.
Un impulso para la zona comercial
La inauguración refuerza el atractivo de la Plaza de Conquistadores y añade movimiento al centro de la ciudad, consolidando este espacio como un referente de encuentro urbano. Con este, ya son cuatro los locales de la cadena que se abren en Badajoz, ubicándose los otros en el Centro Comercial El Faro.
La llegada de Santagloria también refleja la creciente dinamización actual en el centro de Badajoz, tras la apertura del nuevo McDonald's al lado del Corte Inglés.
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