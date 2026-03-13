Cerro de Reyes trasladará su Vía Crucis Viviente a la plaza Alta y la Alcazaba de Badajoz por su 30 aniversario

De Cerro de Reyes al corazón del Casco Antiguo de Badajoz, de manera excepcional para conmemorar el 30 aniversario de la representación de los últimos momentos en la vida de Cristo. La Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María trasladará por primera vez su Vía Crucis Viviente, que escenifica la mañana del Viernes Santo en calles y rincones del barrio, a la plaza Alta y el interior de la Alcazaba de Badajoz.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Ignacio Gragera, durante la presentación de programa de la Semana Santa de Badajoz, que ha tenido lugar en la sede del arzobispado, con el arzobispo de Mérida-Badajoz, fray José Rodríguez, la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Laura García, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y Francisco Cerezo, vicepresidente de la agrupación.

Gragera ha explicado que la Hermandad del Cerro de Reyes ha querido trasladar su Vía Crucis al entorno de la plaza Alta y la Alcazaba, una novedad importante a la que el alcalde ha invitado a disfrutar "porque merece mucho la pena". El alcalde ha puntualizado que es una ocasión especial por tratarse de este aniversario, pero la intención es volver al barrio la próxima Semana Santa. Este Viernes Santo, los protagonistas de esta escenificación saldrán de la plaza Alta, se dirigirán a la de San José, puerta de Carros y se introducirán en la Alcazaba, en cuya explanada culminará la representación.

Otra novedad

Otra de las novedades de esta Semana Santa, que también ha contado el alcalde, es la reconfiguración de la carrera oficial, a las puertas de la catedral. La idea es que pueda haber más aforo en el entorno de la puerta, en las escaleras. Se habilitará un acceso por el vial de tráfico rodado, a diferencia de otros años, se colocarán sillas en una sola altura en los laterales para que la gente que quede depié en la puerta del Cordero pueda ver disfrutar del cortejo. Además, se van a recrecer las gradas en el entorno de la entrada principal, para que se pueda observar la presentación de manera más cómoda. "Vamos a intentar cambiarlo atendiendo a las peticiones de muchos de los que conforman la Semana Santa y esperamos acertar y que la gente disfrute".

Estrenos en las procesiones

Por su parte, Laura García ha relatado la cantidad de estrenos que incorporan las hermandades y cofradías. El Domingo de Ramos la Cofradía de San Roque estrena nuevos ciriales repujados en plata y faroles de cola donados por los propios hermanos, además de nuevos trajes de nazarenos. El Martes Santo la Cofradía de la Estación estrena saya para la Virgen de la Misericordia y varios complementos donados por sus camareras. El Miércoles Santo, la Hermandad de Santo Domingo estrena saya torera del Cordobés para la Virgen del Mayor Dolor, así como un nuevo rostrillo. Para Nuestro Padre Jesús del Amparo, un llamador y un cinturón en hilo de oro, nuevas dalmáticas para sus cortejos y nuevos hábitos de nazarenos confeccionados en los talleres de la hermandad. El Jueves Santo, la Hermandad del Resucitado estrena para el paso de la Virgen de la Aurora una imagen de San José que irá situada en el entrecalles. Su cortejo incorpora hábitos nuevos realizados por las religiosas del Buen Pastor. La Banda de Cornetas y Tambores también vestirá nuevos uniformes.

Por su parte, la Hermandad de la Vera Cruz estrena para la Virgen de la Consolación una corona de orfebrería con baño de plata, un broche en baño de oro, un encaje que enmarca su rostro y un pañuelo con encaje de hilo procedente de Almagro. El paso del Cristo del Amor incorpora faldones de terciopelo negro y la adaptación de los respiraderos. Ya la madrugada del Viernes Santo, la Cofradía de San Roque sacará nuevas potencias en el Cristo de la Paz donadas por sus propios hermanos y el Domingo de Resurrección, la Hermandad del Resucitado estrenará el nimbo para la imagen de la Magdalena.

10.000 participantes

García ha querido destacar que la la Semana Santa de Badajoz es "una celebración profundamente arraigada en la identidad de nuestra ciudad y que año tras año continúa creciendo en participación y proyección" y ha recordado que este año se celebra el primer aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que es motivo de orgullo y una responsabilidad compartida.

Según calcula la presidenta de la agrupación de hermandades, en Badajoz procesionarán alrededor de 10.000 personas, una cifra que cambia, porque no solo son nazarenos, también costaleros, bandas de música, autoridades y fuerzas de seguridad acompañantes.

El arzobispo ha tomado la palabra para desear ante todo "paz y bien", una frase que suelen utilizar los franciscanos y que cobra triste protagonismo por "los momentos de destrucción y muerte" que se vive en estos en Oriente Próximo. "Denunciamos cualquer acto de violencia, venga de quien venga", ha defendido José Rodríguez.

En cuanto a la Semana Santa, el arzobispo ha recordado que suele recordar a las hermandades que "son asociaciones públicas de fieles, la importancia de la formación y tener una obra social". Además, ha puesto en valor que "se dén cita en nuestra ciudad tradición, arte y fe" y ha recordado que esta celebración nación para "llevar la fe a nuestras calles y ciudades".