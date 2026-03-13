La Crónica de Badajoz y Linhas de Elvas estrechan lazos y debaten sobre el futuro del periodismo local

Dos periódicos con un mismo objetivo: reivindicar una información local veraz. Linhas de Elvas y La Crónica de Badajoz se han dado cita este viernes en el Hospital Centro Vivo para debatir sobre 'Periodismo Rayano'. El foro, organizado por el Ateneo de Badajoz y la asociación AIAR de Elvas, ha creado una oportunidad para establecer vínculos y dar a conocer el día a día de los medios de comunicación con el objetivo de entender la historia, el presente y los desafíos a los que se enfrentan los dos periódicos.

Este encuentro ha contado con la participación del director de Linhas de Elvas, Joao Alves e Almeida, y la directora de la Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta. Entre los temas que se han abordado durante la charla están la trayectoria de ambos medios, la cobertura local, el peso de la web y las redes sociales, la inteligencia artificial y la extensión de bulos. Además, se han quedado pendientes posibles colaboraciones entre ambos periódicos.

La Crónica de Badajoz, diario gratuito de Prensa Ibérica, cumple dos décadas con una periodicidad diaria de lunes a viernes en papel y la información permanente y actualizada en la web los 365 días del año. La directora ha explicado que, aunque la página web es por lo que se apuesta para el futuro, el periódico en papel sigue siendo un motor importante, ya que se reparten 3.500 ejemplares diarios. "Cuando llego todas las mañanas a la redacción ya no quedan". Además, ha comentado que aún hay un sector de la población que "le gusta hojear". "Seguimos estando en la barra de los bares".

En este sentido, Joao Alves e Almeida ha señalado que los jóvenes "ya no leen periódicos", o simplemente se quedan en los titulares. También ha mencionado la inteligencia artificial como un riesgo o una oportunidad, debido al apoyo a la producción de contenidos, pero a la vez, considera mayor el aumento de la desinformación. "Es un desafío conquistar lectores en la actualidad". A lo que Ascensión Martínez ha añadido que los medios de comunicación se encuentran en continua lucha contra los bulos que se propagan por las redes sociales. "Ahora los influencers hacen periodismo y es nuestro deber informar con rigor".

Información veraz y bulos

Tanto el director de Linhas de Elvas como la directora de La Crónica de Badajoz han recordado situaciones en las que los bulos se adueñaron de las redes sociales. Por lo que piden "un equilibrio" entre la rapidez de publicar una información, ya que las visitas aumentan al ser el primero, y la cautela de verificar. "Tenemos un deber con la sociedad, somos un medio privado, pero ofrecemos un servicio público", ha contestado Martínez. También Joao Alves e Almeida ha dado su punto de vista al señalar que cada vez hay más información para verificar. "Tanto las redes sociales, como los demás medios de comunicación, nunca termina, no duerme".

El pasado mes de septiembre se conmemoró el 75 aniversario del periódico semanal Linhas de Elvas, cuya edición impresa sale a la calle todos los jueves. Los dos diarios han puesto en común los retos a los que se enfrentan y han estado de acuerdo en que "hay mucho trabajo por hacer", a lo que la directora lo ha calificado como "un reto apasionante".

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Durante el debate también se ha hablado sobre una colaboración entre ambos medios de Badajoz y Elvas, ya que, los lectores tanto de un periódico como de otro, consumen noticias de ambas ciudades. "Los ciudadanos son transfronterizos y los medios de comunicación debemos serlo", ha concretado la directora.