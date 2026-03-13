La nueva pizzería en Badajoz que incluye un ingrediente peculiar: el rabo de toro

La ciudad de Badajoz contará próximamente con una nueva propuesta gastronómica que busca sorprender a los amantes de la pizza. El proyecto, impulsado por el perfil gastronómico de TikTok Campanella's, anuncia la apertura de una nueva pizzería italiana que va a incorporar su carta una propuesta algo atípica: pizza de rabo de toro.

El establecimiento abrirá sus puertas el 14 de marzo y estará ubicado en el Centro Comercial La Plaza de Pardaleras.

Inspirada en la cocina tradicional

La gran novedad del proyecto es una pizza que toma como base uno de los platos más característicos de la cocina española: el rabo de toro. Este ingrediente, habitual en la gastronomía del sur y especialmente asociado a recetas tradicionales, se incorpora ahora al universo de la pizza.

La propuesta incluye la masa artesanal, salsa de tomate, mozzarella, rabo de toro, pimientos verdes y cebolla, una combinación que busca equilibrar el sabor intenso de esta carne con ingredientes clásicos de la pizza.

Con esta apuesta, el nuevo negocio pretende fusionar tradición y cocina urbana, llevando un plato clásico a un formato más informal y pensado para compartir.

Gran inauguración

Con motivo de la inauguración del local, el establecimiento ha anunciado una promoción especial para sus primeros clientes. Durante la jornada de apertura, prevista para el 14 de marzo, todas las elaboraciones estarán disponibles con un precio de 5 euros hasta fin de existencias.

Con pizzas recién hechas al momento, con masas elaboradas artesanalmente e ingredientes seleccionados para garantizar calidad y sabor, la propuesta busca ofrecer una experiencia que combine productos cuidados y de calidad con un sabor auténtico italiano, manteniendo al mismo tiempo el carácter creativo que define la carta del nuevo local.