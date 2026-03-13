La plataforma única se extiende por 60 calles del Casco Antiguo de Badajoz

El cambio en la plaza de Portugal es perceptible. Está más ordenada y el peatón no solo ha ganado itinerarios seguros, sino espacios de descanso, pues se han colocado bancos, también nuevas papeleras y luminarias y se han repuesto los árboles en los alcorques que estaban vacíos. La calle Padre Rafael, que une Juan Carlos I con el paseo de San Francisco, también ha experimentado un cambio significativo, ya solo se puede aparcar junto a la acera de la izquierda (hay una docena de plazas) y se han plantado árboles, que antes no existían. Ambos espacios son los últimos que se han transformado en plataforma única en el centro de Badajoz. La plataforma única es una solución de accesibilidad que básicamente consiste en poner al mismo nivel aceras y calzada. Pueden ser peatonales o seguir permitiendo el tráfico rodado, que es lo que ocurre en estas dos últimas actuaciones.

Así ha quedado la plaza de Portugal. / A. M. R.

La plataforma única se empezó a implantar en Badajoz aprovechando la remodelación de la plaza de España en 2003 y le siguió San Pedro de Alcántara. Continuó en 2009 en Francisco Pizarro y la calle Obispo. Aquel año empezaron los estudios para extenderla a Menacho. Hoy son 60 las calles del Casco Antiguo ejecutadas en plataforma única. En estos momentos están en obras El Brocense, San Lorenzo y Concepción Arenal. Las siguientes serán Madre de Dios, Sepúlveda y Ramón Albarrán, en fase de adjudicación. Sumando estas actuaciones en marcha y según calcula el ayuntamiento, más del 70% del Casco Antiguo cuenta con plataforma única.

Fuera de este entorno, existe plataforma única en la plaza de los Alféreces y las calles de su entorno y en la plaza de las Américas. La siguiente anunciada es la avenida de Huelva, para la que en julio del año pasado se aprobó una modificación presupuestaria de 700.000 euros.Se trata de un proyecto recurrente que se viene reclamando o anunciando desde 2011.

«Las señoras quieren que sus maridos las dejen en la puerta de las tiendas»

Jesús Gumiel, presidente de Apamex, recuerda las gestiones iniciales de accesibilidad, que comenzaron en Badajoz por actuaciones en edificios y en el transporte público, pero «no había forma de abordar la plataforma única», que la asociación planteaba en la Comisión municipal de Urbanismo. En aquel momento José Antonio Monago era concejal de Personal y, según recuerda Gumiel, estaba muy interesado en abordar esta solución de accesibilidad. Al hacerse cargo de Infraestructuras (de Urbanismo era Cristina Herrera y de Tráfico, Alejandro Ramírez del Molino) le dio un impulso. Cuando en Badajoz se intentó en la calle comercial Menacho se encontró con la oposición de ciudadanos y comerciantes que no entendían los beneficios. Gumiel saca a la luz artículos de prensa con las quejas. Hubo quien dijo: «las señoras quieren que sus maridos las dejen en la puerta de las tiendas».

Pero se empezó a ejecutar y «quedó desdibujada esa idea falsa y cambiaron las tornas: los propios comerciantes han pedido que sus calles se conviertan en plataforma única para salvar al comercio, justo al revés, porque el cliente compra con más comodidad, siempre que haya aparcamientos públicos en zonas estratégicas». Ocurrió con la calle Santo Domingo, donde reclamaron esta conversión.

Plataforma única en la calle Padre Rafael. / A. M. R.

Desde los inicios, Apamex ha estado colaborando con el ayuntamiento. Asunción Muñoz, directora de la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), señala que incluso los pliegos para licitar las actuaciones en plataforma única recogen que la adjudicataria consulte a la Otaex para su ejecución, pues cada calle tiene sus particularidades. Las consultas de las empresas y los técnicos municipales son frecuentes e influyen en el mobiliario y en las señales, además del pavimento.

En muchas calles han dado problemas las losetas elegidas, que se han tenido que ir cambiando por adoquín de menor tamaño, que no se levanta. En estos momentos se está renovando el lateral del paseo de San Francisco y aprovechando esta obra se van a realizar correcciones para definir mejor los itinerarios. Otaex no marca la elección de materiales, solo el diseño de la plataforma. La oficina elaboró un documento con el criterio y el ayuntamiento lo incluye en los pliegos de prescripciones técnicas.

¿Por qué en el Casco Antiguo?

La elección de las calles del Casco Antiguo tiene una explicación y es que muchas son tan estrechas que las aceras no pueden tener anchura suficiente para que el peatón circule de forma segura, además de para mejorar la movilidad, apunta Ana Navas, técnico de Otaex.

Noticias relacionadas

Gumiel destaca el buen ritmo con el que se ha estado ejecutando la plataforma única en el Casco Antiguo de Badajoz. Tanto es así que ya no la están reivindicando: «prácticamente al nivel que están, vemos que van a convertir todo el centro histórico en plataforma única».