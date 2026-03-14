El abogado de los detenidos: "Confiamos en el recurso de apelación para que se modifique la prisión provisional"

El abogado de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, José Duarte, sigue teniendo esperanzas en una mejor resolución para sus clientes y no está de acuerdo con la prisión provisional que ha decretado el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros. "Confiamos que en el plazo de cinco días que tenemos para poner un recurso de apelación a la Audiencia Provincial e intentar que modifique esta prisión provisional".

En declaraciones a los medios al salir anoche del juzgado afirmó que pidieron la libertad porque creen que, por parte de Julián "no hay riesgo de fuga, ya que, ha confesado, por la cuenta que le tiene va a estar disposición judicial para que el juicio salga cuanto antes".

Por otro lado, comentó que se les acusa «de una serie de delitos que ni siquiera se les ha notificado, ni se les ha comunicado». Por lo que se va a intentar modificar esta prisión provisional.

Por su parte, la defensa de la familia de Francisca Cadena, Verónica Guerrero, confirmaba que los dos hermanos acusados de Hornachos ingresarán esta misma noche en prisión provisional tras dar una muy breve declaración ante el juez.

La letrada también confirmó que los acusados solo han respondido a las preguntas de su abogado, siendo una intervención muy breve en la que no han confirmado el asesinato de Francisca de manera evidente.

Tampoco ha podido confirmar en qué prisión ingresarán. Hay que destacar también que el levantamiento de sumario este mediodía es lo que ha provocado que se retrase toda la declaración durante el día. Tampoco ha querido confirmar la información adelántada de la autopsia realizada a los restos de Francisca, queriendo ser prudente.

"Ambos han declarado y no se han derrumbado absolutamente nada, ha sido muy rápido y las preguntas han sido muy escuetas" señaló. "Hemos defendido asesinato, y más delitos que concurren a la vista, para mí existen indicios de más".

La abogada explicó ayer antes de entrar a los juzgados que la familia confiaba en la justicia y en la investigación que ha hecho la UCO.

Verónica Guerrero solicitó la prisión provisional de los dos hermanos debido a "la gravedad del delito y los riesgos que implica una posible libertad para uno y la eliminación de pruebas". A lo que la defensa de los acusados contestó al salir de los juzgados anoche que las pruebas que quedan son las que están en mano de la UCO.

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La decisión de la prisión provisional se ha tomado tras la declaración de los detenidos, que se ha prolongado por espacio de una hora. Ambos, solo han respondido a las preguntas de sus abogados.