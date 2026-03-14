Los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas llegan al juzgado de Villafranca entre insultos y gritos

Ya ha dado comienzo la declaración ante el juez de los dos hermanos acusados por la muerte de Francisca Cadenas en el juzgado de Villafranca de los Barros.

Cientos de personas se han agolpado para recibir tanto a la abogada de la familia de Francisca Verónica Guerrero, con aplausos, como a los acusados y al abogado defensor José Duarte, quienes han recibido numerosos insultos e improperios por todos los que estaban presentes.

Aunque la declaración estaba citada a las 12 del mediodía, ha dado comienzo media hora más tarde.

De los asistentes, solo ha dado declaraciones la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, quien ha señalado que va a solicitar la prisión preventiva para ambos hermanos, debido a que dejar a uno en libertad podría poner en peligro las pruebas que todavía se puedan registrar. Juli, uno de ellos ya confesó su culpabilidad la tarde de ayer a la Guardia Civil en el Cuartel de Zafra.

El abogado de los acusados, José Duarte ha comunicado que atenderá a los medios una vez termine la declaración. Estamos a la espera de la finalización de esta para seguir informando.

Caso Francisca Cadenas

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 inicialmente de la investigación se hizo cargo la Guardia Civil y hasta 2024 no tomó las riendas de la misma la Unidad Central Operativa (UCO).

En el último año, se han realizado varias reconstrucciones en este mismo 2026 en enero se practicó una medición con medios tecnológicos especializados para realizar una recreación en tres dimensiones. El lunes día 3 de marzo se realizó la última reconstrucción en la que participaron las personas que vieron esa noche a Francisca cadenas.

Las intervenciones de la UCO se incrementaron desde entonces y el inicio de la resolución se ha precipitado en las últimas semanas. Los agentes hallaron el pasado miércoles restos humanos en el patio de la vivienda familiar de los dos hermanos Juli y Lolo. Fue entonces cuando fueron detenidos acusados de ser presuntos autores del homicidio de Francisca Cadenas.

La Guardia Civil confirmó el pasado jueves que los restos óseos hallados en la casa de los detenidos, en Hornachos (Badajoz), correspondían a la desaparecida Francisca Cadenas.