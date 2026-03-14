Hornachos se concentra en silencio este domingo para apoyar a la familia de Francisca Cadenas

El pueblo de Hornachos necesita manifestarse por los hechos sucedidos los últimos días, que han impactado entre sus vecinos tras largos años de incertidumbre. El ayuntamiento ha convocado a toda la ciudadanía a participar en una concentración silenciosa en memoria de su vecina Francisca Cadenas. Será mañana domingo, 15 de marzo, a las 19.30 horas, en la plaza de España.

Durante la concentración se guardarán cinco minutos de silencio como señal de luto y como manifestación pública de solidaridad con la familia Meneses Cadenas, en estos momentos especialmente difíciles, tras la detención de dos vecinos de su misma calle, en cuya casa se encontraron el miércoles los restos óseos de Francis. Hoy mismo el juez ha decretado su prisión provisional sin fianza.

El Ayuntamiento de Hornachos ha realizado un llamamiento a la participación de los vecinos en el acto de mañana por la tarde para mostrar el respaldo del pueblo de Hornachos a los familiares de la víctima y rendir homenaje a su memoria.