Un acertante de 'La Bonoloto' en Badajoz gana más de 51.000 euros

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en la ciudad de Badajoz percibirá 51.513,02 euros por un premio de Segunda Categoría en el sorteo celebrado este pasado viernes.

La apuesta ha sido sellada en el Despacho Receptor número 8.695 de Badajoz, situado en la calle Don Benito, 15, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Asimismo, existen otros dos boletos acertantes más de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) validados en el Despacho Receptor número 41.355 de Mengíbar (Jaén); y en el número 92.675 de Zaragoza.

Por otra parte, un acertante recibirá 424.982,39 euros tras lograr un premio de Primera Categoría --seis aciertos-- en el mismo sorteo. En este caso, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Arroyo de la Miel (Málaga).

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La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 11, 12, 17, 30, 46 y 48. El número complementario ha sido el 42 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.446.025,00 euros.