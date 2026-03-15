Bilal Marhoun y María Mercedes Pila, ganadores del Maratón Popular 'Ciudad de Badajoz'

"Llevo un mes sin comer ni beber por el Ramadán, pero hoy ha sido una carrera muy buena y he notado como la gente me animaba, gracias por todo". Esas han sido las primeras palabras de Bilal Marhoum tras cruzar la meta y quedar en primer lugar en la 32 edición del Maratón 'Ciudad de Badajoz', que se ha celebrado este domingo. Lo ha hecho en un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 38 segundos. Para este marroquí que vive en Sevilla es su primera vez en Badajoz. "Las subidas han sido duras".

La primera mujer ganadora en el maratón ha sido María Mercedes Pila Viracocha en 3 horas, 1 minuto y 51 segundos, aunque ha sufrido un tirón en el pie en el camino, ha conseguido terminar y posicionarse en primer lugar . "Gracias a Dios que me ha permitido llegar a la meta, porque en el kilómetro 4 ya he tenido dificultades, pero he conseguido seguir. Estoy muy contenta, correr acompañada es un lujo".

Jesús González Cidón llegaba detrás de Bilal Marhoum, aunque reconoce que "ha sido imposible seguirle", por lo que ha asegurado su segundo puesto y con una sonrisa ha pasado la meta. Reconoce que la parte más complicada ha sido el casco antiguo "hay mucho giro, adoquín, sube y baja, pero la animación ha sido impresionante, es la primera vez que corro aquí, repetiré". Este leonés lleva desde el viernes en Badajoz con su familia y comenta a este periódico que le ha "encantado" la ciudad. "La muralla y el río es espectacular".

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En tercer lugar ha quedado Juan Ramón Sánchez Bayón, de Montánchez (Cáceres). "El centro es una parte complicada, aunque se disfruta mucho por lo que anima la gente y lo bonito que es correr por allí. La intención era disfrutar y lo hemos conseguido", ha declarado al llegar a la meta.

En la categoría femenina, María Cardenas Rodríguez y Tina María Ramos completan el podio. Esta última, casi con 55 años le ha dedicado la carrera a su sobrino fallecido hace ocho meses, su nombre lo ha llevado en el dorsal. Cuenta que empezó a correr con 10 años. "Es una pasada correr en casa".

Media maratón

En cuanto a la media maratón, Pedro José Cano Román, procedente de Salvaleón, ha conseguido el primer puesto con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 45 segundos. Coincide con otros corredores en que el centro ha sido la parte "más dura, pero la más bonita". "Hemos intentado hacer la carrera lo más tranquilos posible, y sobre todo veníamos a disfrutar".

Detrás han llegado Afzal Abdul Aziz (01:12:53) y Pedro Galán (01:15:32).

Mientras que en la categoría femenina, la victoria ha sido para Gracia Márquez Matamoros, de Puebla de la Calzada, con una duración de recorrido de 1 hora, 28 minutos y 15 segundos. "La he sufrido bastante, pero la he disfrutado, el Casco Antiguo ha sido lo más duro".

El segundo puesto es para María de las Nieves Gremio Rodríguez (01:28:44) y en tercer lugar ha cruzado la meta Sónia Marisa Rainho Ribeiro (01:28:47).

Nervios antes de empezar

Antes de las nueve de la mañana, los nervios se apoderaban de la pista. Marcos debutaba este año en la maratón mientras su compañera de carrera es la segunda vez. “Venimos a pasarlo bien, somos unos disfrutones", comentan. Rosa se unía al grupo y contaba que es el cuarto año que compite. "Hasta que no empiezo en la carrera estoy nerviosa". Explica que hasta que no está dentro “no te lo puedes imaginar cómo va a funcionar el cuerpo”. "Llevo 30 años en este deporte y mi motivación es evadirme".

Manolo y Adela se tomaban las últimas fotos antes de empezar la maratón. Esta última lleva 28 ediciones. "Agunas veces he llegado a la meta muy bien, otras mal y otras regular". Este año han tenido poco tiempo para prepararse, normalmente entrenan unos tres o cuatro meses antes. Tuvo una caída corriendo y paró hasta que pudo recuperarse de la rodilla. Por su parte, Manolo comenta que lo más difícil es saber "dosificar la fuerza". "Hay que conocerse, y no puedes ir demasiado rápido al principio, este deporte es 70% cabeza" Los dos coinciden en que "Correr es la mejor terapia".

Otro veterano del circuito urbano es Felipe, tiene 58 años y lleva corriendo desde el 2002. "Para prepararte tienes que ser constante, hay que dedicarle mínimo tres días a la semana, también cuidar la alimentación". Suele participar en diez o doce carreras populares al año.

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Un grupo de portugueses se preparaban para comenzar el medio maratón. Vienen desde Lisboa y Rui comentaba que ya ha participado una vez en Badajoz y fue "muy buena experiencia". "Hay mucha gente y te animan mucho, quería repetir". A la pregunta de qué iban a hacer después de la carrera contestaron con dos palabra que lo dejaban claro: "birra y disfrutar".