Las obras de la avenida de Huelva afectan al itinerario de varias líneas de autobús urbano en Badajoz

Con motivo de la obra de emergencia de reparación del colector en la céntrica avenida de Huelva en Badajoz, varias líneas de autobús urbano de Badajoz han tenido que modificar su itinerario por la avenida de Europa.

Son las siguientes:

Línea 2: Desde la plaza de Dragones sigue por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), Fernando Calzadilla, giraa hacía Saavedra Palmeiro y coger avenida Miguel Celdrán recuperando su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas Ronda del Pilar 4 (parada 201) y avenida de Huelva 10 (parada 212).

Línea 3: Desde la plaza de la Libertad (sentido Materno) sigue por Ronda del Pilar, girar por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continua por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 5: Desde la plaza de la Libertad (sentido Suerte de Saavedra) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continua por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 6: Desde la plaza de la Libertad (sentido Las Vaguadas) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 6F: Desde la plaza de la Libertad (sentido Las Vaguadas) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 7: Desde la plaza de la Libertad (sentido Barriada de San Miguel) sigue por Ronda del Pilar, girar por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), llega a la plaza de la Constitución girando a Enrique Segura Otaño recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 9: Desde la plaza de la Libertad (sentido Las Vaguadas) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 9F: Desde la plaza de la Libertad (sentido Las Vaguadas) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 11: Desde plaza de la Libertad (sentido Estación de Autobuses) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 13: Desde plaza de la Libertad (sentido Estación de Autobuses) sigue por Ronda del Pilar, girar por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 18: Desde la plaza de la Libertad (sentido Cerro Gordo) sigue por Ronda del Pilar, girar por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), llega a la plaza de la Constitución girando a Enrique Segura Otaño recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 18F: Desde la plaza de la Libertad (sentido Cerro Gordo) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), llega a la plaza de la Constitución girando a Enrique Segura Otaño recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea 21: Desde la plaza de Dragones gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), sigue por Fernando Calzadilla, gira hacía Saavedra Palmeiro y coge la avenida Miguel Celdrán recuperando su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas Ronda del Pilar 4 (parada 201) y Avda. de Huelva 10 (parada 212).

Línea CM: Desde la plaza de la Libertad (sentido cementerio) sigue por Ronda del Pilar, gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158) y continúa por Fernando Calzadilla recuperando su recorrido habitual. Queda sin servicio la parada Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

Línea M3: Desde la plaza de Dragones gira por la avenida de Europa (con parada en la parada 158), sigue por Fernando Calzadilla, gira hacia Saavedra Palmeiro y coge la avenida Miguel Celdrán recuperando su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas Ronda del Pilar 4 (parada 201) y avenida de Huelva 10 (parada 212).

Línea M4: Desde Ronda del Pilar 4 (parada 201) sigue por Plaza de la Libertad (con parada en la 202), gira hacía Bartolomé J. Gallardo, cruza la plaza de Dragones hacía la avenida de Europa (con parada en la parada 158), llega a la plaza de la Constitución girando a Enrique Segura Otaño recuperando su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas de la avenida de Huelva 10 (parada 212) y Enrique Segura Otaño 3 (parada 248).

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Línea S2: Desde la plaza de la Libertad (con parada en la 202) sigue por Ramón y Cajal, gira hacia Colón, (con parada en la parada 207), gira hacia Santa Marina (con parada en la parada 228/229), gira en Miguel Celdrán recuperando su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas de la plaza de la Libertad frente Tubasa (parada 211) y Ronda del Pilar 4 (parada 201).