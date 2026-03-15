Durarán dos meses
El tráfico en la avenida de Huelva de Badajoz se ve afectado desde mañana lunes por las obras del colector
Los trabajos están en el último tramo y la circulación se desviará por Antonio Ayuso
Desde mañana lunes, 16 de marzo, se producirá un corte de tráfico en el último tramo de la avenida de Huelva desde plaza de la Libertad, con recorrido alternativo hacia calle Antonio Ayuso Casco (antigua Margarita Nelken), según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz. Las obras también provocan un cambio temporal en los recorridos de las líneas de autobús urbano que pasan por la avenida de Huelva, y que se desvían por la de Europa.
Se trata de unas obras de emergencia para la reparación del colector dañado en las últimas lluvias, como adelantó este diario. Con la obra se colocará un nuevo colector con un tubo de 800 milímetros a una profundidad de 4,5 metros, con la duración aproximada de dos meses "si las condiciones son las idóneas".
La primera fase de la obra se llevará a cabo en el pozo frente a la intersección con calle Antonio Ayuso Casco, de manera que este vial permanecerá cortado desde mañana lunes desde el pozo, tanto el giro hacia la izquierda como hacia el cruce del Ancla.
El acceso desde la avenida de Huelva hacia el cruce se deberá realizar a través de calle Antonio Ayuso Casco, calle Maestro Lerma y avenida Santa Marina.
Posteriormente, en la segunda fase se actuará en el segundo pozo situado enfrente a la intersección de la avenida de Huelva con la calle Regino de Miguel.
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