30 asociaciones participan en el III Mercado Solidario de la Diputación de Badajoz

El mercado solidario de la Diputación de Badajoz vuelve a celebrarse este año en el Hospital Centro Vivo. El próximo fin de semana será su tercera edición y participarán 30 asociaciones dedicadas a la acción social, medioambiental y el bienestar animal, estas dos últimas incluidas como una de las novedades.

El viernes, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, se creará un mural colaborativo y habrá otras actividades para el público infantil. A las 17.00 horas , el diputado Ricardo Cabezas inaugurará el mercado y a las 20.00 horas habrá una actuación del cómico Juan y Punto, que será el encargado de cerrar la jornada. El mercado contará con bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva.

La programación del sábado comenzará a las 11.00 horas con clowns y cuentacuentos organizados por la ONG Plan Mafalda y posteriormente un cuentacuentos en lengua de signos organizado por la Asociación Adaba. Para terminar el grupo de percusión Batalá actuará a partir de las 19.00 horas y el mercado cerrará a las 21.00 horas.

El mercado solidario contará con artesanía procedente de países con los que cooperan las ONG participantes, plantas, material de escritorio, artículos para animales y productos útiles o de adorno, para regalar o para uso personal. Gran parte de estos productos han sido elaborados por personas voluntarias o usuarias de estas asociaciones.

Los beneficios de la venta se destinan a proyectos y servicios centrados en ofrecer los recursos necesarios proporcionar calidad de vida a personas que, debido a la discapacidad, enfermedades u otras circunstancias, encuentran más obstáculos para el desarrollo personal o la inserción laboral. Sin olvidar el importante trabajo de concienciación de las asociaciones medioambientales y las que se ocupan del bienestar animal.

Asociaciones participantes

El diputado delegado de Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, la coordinadora de la Agenda 2030 e Innovación, Angela León, y la trabajadora de la diputación, Raquel Gómez- Arrones, han presentado este lunes el mercado solidario, que busca ser un lugar de encuentro para la venta de los productos de las asociaciones y la promoción de sus causas. En este sentido, según Ricardo Cabezas, el objetivo es "reforzar la visibilidad, el reconocimiento y la sostenibilidad de las entidades sociales".

Ricardo Cabezas ha animado a los ciudadanos y ciudadanas a pasarse por este mercado que “promete sorprenderles, entretenerles y aportarles un valor cuestionado en estos aciagos días tan convulsos: el valor de la solidaridad y de la igualdad".

Por su parte, Raquel Gómez Arrones, que junto a Pilar Plumed han llevado a cabo el proyecto, ha explicado que para ellas, como trabajadoras de la diputación "es una satisfacción poder presentar una iniciativa que nace de algo tan sencillo y a la vez tan importante como es la voluntad personal de aportar con nuestro trabajo diario algo más a la sociedad". Esta tercera edición nace de "un trabajo ilusionante y conjunto que busca reforzar una unión entre asociaciones, ciudadanía y las instituciones públicas".

Algunos representantes de las asociaciones han asistido a la presentación, entre ellos estaban Agustin Regalado, de Aspace y Sara Peña, de Aprosuba 3. Plena Inclusión, que han coincidido en que el mercado solidario es una forma de dar visibilidad y sensibilización hacia este tipo de asociaciones.

Otras que participan son: Adaba, Adelex, ADMO, ALCER Badajoz, Amor animal, AOEX, Asociación de Laringectomizados de Extremadura, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Pacense de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple. Existimos, Asociación sin Miedo a la Vida, Asociación Sociocultural Alianza Hispano Senegalesa Deggo, Centro de Promoción de la Mujer del Gurugú, Centro de Promoción de la Mujer del Gurugú, Centro Nuestra Señora de la Luz, COVIDE AMVE (Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – Acción Misionera Vicenciana de España), Cruz Roja Española, Down Badajoz, FEXAF (Federación Extremeña de Asociaciones de Fibromialgia FM, Sensibilidad química múltiple SQM, Síndrome de Fatiga Crónica y dolor crónico DC), Fundación Sorapán, Fundación Magdalena Moriche, Gota Agua, La huella de Clarita, Manos Unidas, Mi Princesa Rett, Mi vuelo es así, Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, ONG Plan Mafalda, Plena Inclusión Llerena, Plena Inclusión Montijo.

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La presentación del III Mercado Solidario ha sido emitida con la interpretación en lenguaje de signos por Natalia, miembro de la Asociación Adaba.