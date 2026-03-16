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Aparece vivo Francisco, el vecino desaparecido de Valle de Santa Ana
Ha sido encontrado a siete kilómetros de la población en buen estado de salud y se va a derivar al centro médico más cercano para que sea atendido
Francisco España García, el vecino desaparecido en Valle de Santa Ana (Badajoz) ha sido encontrado la tarde de este lunes a siete kilómetros de la población en buen estado de salud. Según fuentes de la Guardia Civil, se va a derivar al centro médico más cercano para que sea atendido.
El hombre de 81 años ha estado desaparecido desde que se le perdió la pista el pasado sábado a las 13.30 horas en la carretera que une Valle de Santa Ana con Salvatierra de los Barros. El ayuntamiento ha estado estos días organizando batidas de búsqueda para dar con su paradero y ha dado las gracias a los vecinos por "buscar sin descanso" durante la mañana y la tarde de estos días.
El alcalde del municipio, Florentino Caballo, contaba este lunes que Francisco se crió en Sevilla y cuando vino a Extremadura, Valle de Santa Ana se convirtió en su hogar. "Lo recogimos aquí en los pisos tutelados y lleva con nosotros muchos años. Estaba muy contento, pero últimamente preguntaba por su casa. No sabemos si puede tener principios de demencia senil o Alzheimer, estaba muy despistado y aunque le decíamos que esta era su casa seguía con eso en la cabeza", comentaba el alcalde. El vecino tiene familia en Sevilla, pero sus hermanas son de avanzada edad.
España salió el pasado sábado y no se le volvió a ver. Cuando la auxiliar sociosanitaria se dio cuenta llamó al alcalde, que cogió el coche y fue en su búsqueda, pero ya no había ni rastro de Francisco, según relataba, "parecía que se lo hubiera tragado la tierra".
En las operaciones de búsqueda se desplegaron dos helicópteros Pegasus y Águila 6, drones de la Guardia Civil, dispositivos de Protección Civil de otras localidades como Jerez de los Caballeros o Salvatierra de los Barros, Cruz Roja, agentes de Seprona y el equipo del Infoex.
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