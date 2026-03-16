La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto

La céntrica avenida de Huelva de Badajoz, que conecta dos áreas comerciales como son la plaza de Conquistadores con la calle Menacho hasta el Casco Antiguo, cuando se convierta en plataforma única mantendrá los dos viales de asfalto, pero tanto las aceras como el bulevar se repondrán con calçadinha portuguesa, dibujando figuras geométricas en la parte central del paseo

Así lo ha descrito este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, cuano ha presentado el plan de inversiones anexo a los presupuestos municipales de 2026, que se elevan a 150,3 millones de euros.

El alcalde se ha referido a que se mantienen planes previstos, como el de la plataforma única de la avenida de Huelva, para la que se aprobó una modificación presupuestaria de 700.000 euros. Esta partida se amplía hasta 929.569 euros. La obra acaba de salir a licitación y está publicada desde este lunes en la plataforma de contratación. El plazo de ejecución es de 10 meses.

Ahora está en obras

La avenida está en estos momentos en obras, para la sustitución del antiguo colector, que tiene un siglo de antigüedad y es de ladrillo. Las últimas lluvias han provocado hundimientos, por lo que era urgente resolverlo. El ayuntamiento aprobó un cambio de finalidad de 276.000 euros y los trabajos comenzaron hace un par de semanas.

Gragera ha comentado que durante el tiempo que dura esta obra, calculada en unos dos meses, se licitará la de la plataforma única, que contempla mantener todos los árboles actuales en alcorques y suprimir los parterres con arbustos para crear espacios de descanso con bancos.

"El objetivo es que mientras se contrata la obra de la plataforma única, se vaya desarrollando la de saneamiento y, cuando termine, sin necesidad de esperar más tiempo, podamos intervenir, para no volver a abrir, sino hacerlo todo de manera continua, para que el tiempo que la avenida esté cerrada sea el menor posible", ha explicado el alcalde.

Para amplir los espacios peatonales, se ensancharán las aceras, aunque se mantiene el tráfico rodado. Con la eliminación de los parterres "ganará visulamente, va a parecer un bulevar más amplio y permitirá que podamos disfrutar de un mayor espacio y una zona más bonita".

Según el alcalde, durante el desarrollo de los trabajos no cree que sea necesario retirar la escultura del general Menacho, pues la cota de la parte central de la avenida no se modifica.