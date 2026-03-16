El Gévora paga caros sus errores en Azuaga

El Gévora cayó derrotado por 2-0 en su visita al Azuaga en un encuentro en el que dos acciones puntuales en la primera mitad terminaron decantando el resultado a favor del conjunto local. El equipo dirigido por Martín Fernández compitió durante buena parte del choque, pero volvió a verse penalizado por errores que condicionaron el desarrollo del partido.

El duelo comenzó de la peor forma posible para los verdinegros. En la primera llegada con peligro del Azuaga, Erik Aguado encontró el camino del gol y adelantó a los locales, obligando al Gévora a remar desde muy pronto con el marcador en contra.

Tras ese primer tanto, ambos equipos trataron de hacerse con el control del balón aunque sin ocasiones claras. La mejor oportunidad para los visitantes llegó cuando Juanito Monroy estuvo a punto de rematar de cabeza un centro de Álvaro Perera, quedándose a escasos centímetros de lograr el empate.

Sin embargo, cuando la primera mitad se acercaba a su final, el Azuaga volvió a golpear. Piochi aprovechó una acción a balón parado para ampliar la ventaja local y establecer el 2-0 antes del descanso.

En la segunda parte el Gévora trató de reaccionar y mejoró sus prestaciones, especialmente a partir del minuto 70, cuando adelantó líneas y generó mayor sensación de peligro. Pese a ello, los pedáneos no lograron recortar distancias y el marcador ya no se movería.

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Con esta derrota, el Gévora encadena su segundo tropiezo consecutivo, aunque se mantiene fuera de los puestos de descenso antes de recibir la próxima jornada al Santa Amalia.