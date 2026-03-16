El Hospital Centro Vivo acoge hasta finales de marzo la exposición de los militares de la República

La exposición ‘Los Leales. 30 militares de la República’ se inauguró el pasado viernes en el Hospital Centro Vivo. Una muestra que rinde homenaje a los militares que permanecieron fieles al orden constitucional durante la Guerra Civil.

Se puede visitar hasta finales de este mes de marzo y reúne paneles, documentos y objetos personales que permiten conocer la trayectoria y el compromiso de estos militares, cuya memoria se recupera ahora como ejemplo de dignidad, integridad y lealtad a los valores democráticos.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de autoridades y representantes institucionales y sociales, entre ellos la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, la diputada en el Congreso María Isabel García López, así como responsables del área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud de la Diputación, con el diputado delegado, Ricardo Cabezas, al frente.

Raquel del Puerto subrayó que esta exposición supone "un acto de memoria y de justicia hacia quienes defendieron la legalidad democrática", y destacó "la lealtad y los principios" de los treinta militares a los que está dedicada la muestra.

Noventa años después, señaló, "la historia no debe ser un relato de vencedores, sino un espacio de verdad y de justicia en el que tengan voz todas las vidas que fueron marcadas por el conflicto".

Las historias de los militares

La presidenta afirmó que la exposición permite recuperar del olvido los nombres y las historias de estos militares, muchos de los cuales fueron ejecutados, encarcelados o forzados al exilio por mantenerse fieles al juramento realizado a la República.

En este sentido, señaló que "su integridad y dignidad constituyen hoy un ejemplo de ética profesional y de compromiso con los principios democráticos". Además, quido ponerlos como referencia teniendo en cuenta la actualidad: "Esa integridad, esa dignidad y esa convicción son las necesarias para guiar a los que buscamos luz en nuestro propio camino, y más en tiempos de incertidumbre. El mundo de aquel momento no es el mundo de ahora. Aunque es cierto que las guerras persisten, solo hay que mirar la actualidad, por ello, esos valores que dignificaron a estos militares son hoy más necesarios que nunca. Dar visibilidad a los nombres de estos 30 militares es decirles que sus decisiones y sus sacrificios no fueron en vano y que su legado es hoy un acto de dignidad, de integridad y de referencia".

La presidenta también destacó la importancia de abrir este espacio expositivo en la provincia de Badajoz, agradeciendo el trabajo realizado por la Fundación Pablo Iglesias para hacer posible la llegada de la muestra, así como el apoyo institucional del Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría General de Política de Defensa.

Noticias relacionadas

Asimismo, puso en valor el compromiso de la diputación con las políticas de memoria democr, y el impulso de actuaciones para recuperar y dignificar a las víctimas del pasado.