Los mejores pilotos del panorama regresan a Badajoz

La ciudad de Badajoz acogió este lunes la presentación oficial de la tercera edición del BP Ultimate Rally-Raid Portugal-Extremadura, una prueba que volverá a situar a la región en el mapa del automovilismo internacional. El acto contó con la presencia de la consejera en funciones de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga; el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López; el diputado de Infraestructuras de la Diputación de Badajoz, Abel González; el concejal de Deportes del Ayuntamiento pacense, Juan Parejo; y el presidente del Motor Club de Villafranca, Pedro Pecero, entidad organizadora de la carrera.

La prueba será la segunda cita puntuable del Campeonato del Mundo de Cross Country (W2RC) 2026 tras el Dakar y la única que se disputará en Europa. La organización volverá a correr a cargo del Automóvil Club de Portugal y el Motor Club de Villafranca, una colaboración que en los últimos años ha consolidado el rally como uno de los grandes eventos deportivos del calendario internacional.

La carrera arrancará el 18 de marzo en la localidad portuguesa de Grândola, con una primera etapa de 315 kilómetros, de los que 215 serán cronometrados. Un día después el rally cruzará la frontera para adentrarse en Extremadura, con una etapa de 545 kilómetros entre Grândola y Badajoz, la más larga de la prueba. La capital pacense será el centro neurálgico de la competición durante su paso por la región, ya que desde allí partirá también la tercera etapa, de 490 kilómetros por las dehesas extremeñas, con 300 de ellos contra el reloj.

La caravana del rally regresará a Portugal el 21 de marzo con una etapa entre Badajoz y Loulé, en el Algarve, antes de la jornada final junto a la costa portuguesa. Durante esos días, Badajoz acogerá el parque de trabajo y el cuartel general de los equipos, abierto al público entre las 18.00 y las 23.00 horas para que los aficionados puedan ver de cerca a los mejores pilotos del mundo de la especialidad.

El presidente del Motor Club de Villafranca, Pedro Pecero, subrayó la magnitud del evento y el esfuerzo organizativo: «Más de 600 kilómetros del recorrido total se disputarán en Extremadura. Somos un club con casi 40 años de historia y llegar a organizar una prueba del campeonato del mundo no ha sido fácil. Detrás hay cerca de 400 personas trabajando y el apoyo de las instituciones ha sido clave».

En la misma línea, Juan Parejo destacó la relevancia del evento para la ciudad. «Es uno de los acontecimientos deportivos más importantes que acoge Badajoz. Que esta prueba vuelva demuestra que la ciudad está preparada para albergar competiciones de primer nivel y que el trabajo conjunto entre administraciones funciona», señaló.

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Desde la Diputación de Badajoz, Abel González calificó el rally como «una carta de presentación de nuestra región», mientras que Pablo López, diputado de Deportes de Cáceres, incidió en el valor del binomio entre deporte y turismo para proyectar Extremadura. Por su parte, Victoria Bazaga destacó el impacto económico y mediático del evento: «Se prevén más de 5.000 pernoctaciones y la presencia de 190 medios de comunicación, muchos internacionales. Este rally sitúa a Extremadura en el escaparate mundial y demuestra que el deporte también es una herramienta para generar futuro».