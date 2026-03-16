Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz

Los ataques con fuego a viviendas de las barriadas pacenses del Cerro de Reyes y San Roque se han vuelto a repetir este fin de semana.

La madrugada del sábado al domingo, varias personas utilizaron líquido inflamable para prender fuego a la puerta de una vivienda en la calle Grecia, en el Cerro de Reyes, la misma contra la que dispararon dos varones que iban a bordo de una moto el pasado martes. Algunos vecinos aseguran que también se escucharon varias detonaciones, pero fuentes policiales no confirman este extremo.

Una persona identificada

Solo unas horas después, esta madrugada, ha sido una casa de la calle Serrano de San Roque la que ha resultado afectada, después de que se lanzara contra ella un artefacto incendiario, que ha quemado unas cortinas exteriores. Según ha podido saber este diario, se habría identificado a una persona por estos hechos, aunque la Policía Nacional no ofrece detalles por encontrarse la investigación en curso.

En ninguno de los dos casos ha habido que lamentar heridos.

Tras los episodios violentos que se han sucedido durante esta última semana estarían el enfrentamiento que dos familias mantienen desde hace tiempo, según explican fuentes policiales.

La semana pasada fue otra vivienda de la calle Alfonso XIII -en la misma zona del barrio- la que fue tiroteada por tres hombres desde un coche, apenas 48 horas después de haber sido atacada con cócteles molotov.

Tras este tiroteo, se estableció un dispositivo policial para tratar de localizar a los presuntos autores, que terminó, como ya avanzó este diario, con la detención de un joven de 25 años, que tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad con cargos. Se le investiga como presunto autor de los delitos de incendio de vivienda, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, el frente de la que está la Brigada Provincial de Policía Judicial, y está recabando pruebas y entrevistándose con testigos y afectados para esclarecer los hechos.