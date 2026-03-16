El PSOE de Badajoz critica la gestión del ayuntamiento tras el cierre de la piscina climatizada de San Roque

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la gestión realizada por el Ayuntamiento de Badajoz tras el cierre de la piscina climatizada de San Roque, ocurrido el pasado 10 de febrero por una avería en el sistema de deshumidificación que obligó a suspender toda la actividad en estas instalaciones municipales. "Ha pasado ya un mes desde el cierre y el Ayuntamiento sigue sin poder decir cuándo volverá a abrir la piscina. Esa incertidumbre es la que están pagando ahora cientos de usuarios y usuarias", ha señalado.

En ese sentido, la concejada socialista Nuria Cabanillas ha trasladado que el expediente para sustituir la máquina deshumectadora sigue avanzando. En concreto, la mesa de contratación celebrada el 11 de marzo abrió las ofertas presentadas y propuso como adjudicatario para el suministro e instalación del nuevo equipo a la empresa Proyectos e Instalaciones Térmicas del Sur, S.L., por 117.558,83 euros.

Ahora deberá completar ahora los trámites administrativos previos a la adjudicación definitiva y a la formalización del contrato, tras lo cual comenzará la instalación del nuevo sistema, que tiene un plazo aproximado de ocho semanas.

Tiempo indeterminado

Para los socialistas, esta situación "confirma que la solución no será inmediata" y que la piscina seguirá cerrada durante un tiempo todavía indeterminado. "Lo preocupante no es solo que la piscina lleve un mes cerrada, sino que el Ayuntamiento siga sin ser capaz de decir con claridad cuándo volverá a abrir. Los usuarios merecen una explicación y una previsión realista", ha aseverado Cabanillas.

Acceso a piscina de San Roque, ayer. / PSOE de Badajoz

El cierre está afectando a "numerosos colectivos" que utilizan habitualmente estas instalaciones, entre ellos deportistas del Club de Natación Badajoz, del Club Triatlón Badajoz, alumnado de cursos municipales de natación de distintas edades y personas que acuden a la piscina por motivos de salud o rehabilitación.

Según el sindicato UGT, la situación afecta directamente a unas 300 personas usuarias y a 13 trabajadores vinculados a la instalación. Además, tras el cierre, el sindicato CSIF explicó que el Servicio de Prevención había detectado niveles de humedad "extremadamente elevados" en el interior del recinto, "incompatibles con el desarrollo normal de la actividad".

Advirtieron del problema antes del cierre

Los socialistas recuerdan que trabajadores y sindicatos "ya habían advertido de problemas en esta instalación antes de que se produjera el cierre" y reprochan al gobierno municipal "haber ignorado esas advertencias" hasta que la piscina tuvo que suspender completamente su actividad.

La única alternativa pública disponible en la ciudad es actualmente la piscina climatizada de La Granadilla, señalan, que cuenta con un único vaso y no dispone de una pileta adecuada para determinados ejercicios de rehabilitación, lo que "limita su utilización" para algunos colectivos.

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Por todo ello, Cabanillas ha resaltado que esta situación "vuelve a poner de manifiesto la debilidad de la red de piscinas cubiertas de la ciudad", que solo dispone de dos instalaciones municipales para 150.000 habitantes, mientras sigue pendiente desde hace 19 años la construcción de una nueva piscina en la margen derecha.