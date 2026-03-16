El rock cofrade de Andrés Herrera 'Pájaro' llega a Badajoz

El rock cofrade de Andrés Herrera, conocido artísticamente como 'Pájaro', llega a Badajoz. El teatro López de Ayala y el Club Conciertos Badajoz han puesto en marcha el ciclo 'Conciertos íntimos', una "innovadora propuesta musical" que tendrá lugar el próximo viernes 20 de marzo a las 20.30 horas.

De esta forma, el Cafetín del López, situado en la primera planta del teatro, será el escenario para esta actuación del artista sevillano, acompañado del guitarrista Raúl Fernández, cuyas entradas oscilan entre los 15 euros, precio general, y los 12 euros para socios del club.

Otros eventos los próximos meses

Este espectáculo, que fue presentado el pasado viernes por la directora del teatro, Paloma Morcillo, junto a Marisol Torres y Miguel Escobar, miembros de Club Conciertos Badajoz, servirá para dar comienzo al ciclo cultural de 'Conciertos íntimos', que se extenderán con otros eventos los próximos meses, según ha informado el López de Ayala en nota de prensa.

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Andrés Herrera Ruiz, alias ‘Pájaro’, es un artista cuya música se caracteriza por una mezcla de géneros como el rock, el flamenco o el western, y referencias de la Semana Santa. Por ello, ideó un subgénero musical que él denomina 'rock cofrade', en el que fusiona todos estos estilos.