'Como la tierra al sol': tributo a José Luis Perales en Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acogerá el próximo 28 de marzo el espectáculo ‘Como la tierra al sol’, un homenaje de Rosillo y Cía al gran José Luis Perales, ya retirado de los escenarios.

Jesús Rosillo (voz y guitarra), Félix Moya (teclados, arreglos y dirección musical) y Miguel Ángel Martínez (guitarra y arreglos) son los artífices de este proyecto con alma que nació en 2015 con único objetivo: rendir homenaje a uno de los grandes compositores y cantautores de la música española con motivo de su 70 cumpleaños. Lo que comenzó como una celebración puntual, se ha convertido en una emocionante gira que ya ha cumplido una década sobre los escenarios, recorriendo decenas de ciudades y conquistando corazones allá donde va.

Este tributo nace del deseo sincero de reinterpretar su obra desde una visión personal y musicalmente enriquecida, respetando siempre la esencia original. El resultado es un concierto de casi dos horas, con más de 22 canciones inolvidables, interpretadas en riguroso directo, sin artificios y con una cuidada puesta en escena.

Durante el espectáculo, se recorre la trayectoria completa de Perales: desde sus primeros éxitos hasta aquellas composiciones que escribió para otros artistas, componiendo un repertorio que forma parte de la memoria emocional de varias generaciones.

Con más de 250 conciertos a sus espaldas y una crítica entusiasta que ha acompañado cada paso, esta banda ha logrado algo poco común: transformar cada actuación en un reencuentro íntimo con la nostalgia, la poesía y la emoción compartida con un público que canta, se emociona e interactúa durante todo el concierto.

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Las entradas están a la venta en las taquillas física y online del teatro López de Ayala a un precio único de 20 euros para butaca de patio, anfiteatro y palcos.