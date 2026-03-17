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Más de 80 voluntarios recrean la Pasión de Cristo en San Fernando, Badajoz

Tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo a las 18.30 horas

La Pasión de Cristo, en la iglesia de San Fernando de Badajoz durante la edición del año 2025.

La Pasión de Cristo, en la iglesia de San Fernando de Badajoz durante la edición del año 2025. / Josemi Parra Sevillano

Carolina León Carvajal

Badajoz

Badajoz se prepara para vivir uno de los eventos más especiales previos a la Semana Santa. Los días 21 y 22 de marzo a las 18.30 horas, más de 80 participantes de la Parroquia de San Fernando y Santa Isabel representarán La Pasión de Cristo, una puesta en escena que transportará al público a los últimos momentos de la vida de Jesús.

La obra, según ha explicado la parroquia en un comunicado, es fruto del trabajo e implicación de decenas de actores y voluntarios de todas las edades que, de forma completamente altruista, se unen para ofrecer al público, más que una representación teatral, una auténtica catequesis vivida sobre la Pasión y la Muerte de Cristo, para invitarlos a la "reflexión y el recogimiento" durante las dos horas de actuación.

Cada año nuevos elementos

Además, señala, con el objetivo de seguir despertando el interés del espectador y ofrecer una experiencia renovada a quienes ya han asistido en otras ocasiones, la comunidad parroquial introduce cada año nuevos elementos y cambios en algunas escenas. En ese sentido, la directora de la obra, Natividad Cacho, ha explicado que, aunque no puede desvelar muchos detalles para mantener el "misterio" y no hacer 'spoilers', la representación tendrá un "inicio distinto". "Será muy alegre y compartido con el público".

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La recaudación obtenida de las entradas, cuyo precio simbólico es de 7 euros, se destinará íntegramente a Cáritas parroquial, para apoyar los distintos proyectos que desarrolla en favor de las personas y familias más necesitadas.

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