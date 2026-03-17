Badajoz conmemora su V Día con la inauguración de la estatua de Alfonso IX, conferencias históricas y un izado de bandera en la plaza Alta

Badajoz volverá a conmemorar el Día de la Ciudad con un programa de actividades que, en su quinta edición, pondrá el foco en la historia, la identidad local y el orgullo de pertenencia. El consistorio ha preparado una programación que se desarrollará durante los días 18 y 19 de marzo, con varios actos centrales pensados para recordar el significado de esta fecha, vinculada a San José, patrón de la ciudad, y a la entrada de Alfonso IX en Badajoz, según la tradición histórica.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado que se trata de una jornada señalada para la ciudad porque representa "no solo la fundación de la ciudad sino sobre todo porque es un día de orgullo para todos los pacenses". En ese mismo sentido, ha dicho que esta conmemoración busca poner en valor las raíces de Badajoz, su evolución histórica y su carácter transfronterizo, una de las señas de identidad que, a juicio del ayuntamiento, mejor definen a la capital pacense.

Pasado medieval

La programación comenzará mañana en las Casas Consistoriales, donde a partir de las 19.00 horas se celebrará una tarde dedicada a la divulgación histórica con dos conferencias y una mesa redonda, con entrada libre hasta completar el aforo.

La primera de las ponencias correrá a cargo de Miguel Alba Calzado, arqueólogo del Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida y doctor en Arqueología por la Universidad de Extremadura. El especialista, con una larga trayectoria investigadora y más de 170 trabajos publicados, ofrecerá la conferencia 'Los orígenes árabes de la ciudad', una intervención con la que se pretende profundizar en el pasado islámico de Badajoz.

A continuación, sobre las 19.30 horas, intervendrá David Porrina González, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura y especializado en Historia Medieval. Su conferencia llevará por título 'Alfonso IX de León 1171-1230 conquistador de Badajoz', en una aproximación centrada en el pasado cristiano medieval de la ciudad.

Casablanca ha señalado que, con estas dos intervenciones, el ayuntamiento quiere reunir los dos grandes pasados medievales que han marcado la historia de Badajoz, el islámico y el cristiano, como "elementos fundamentales" para entender la ciudad actual.

La jornada del día 18 concluirá con una mesa redonda prevista entre las 20.00-20.30 horas, en la que se pondrán en común los contenidos abordados en ambas conferencias y se abrirá un espacio de debate con los asistentes. El coloquio estará moderado por Manuel Cienfuegos, presidente de Amigos de Badajoz.

Actos principales

Los actos centrales se celebrarán el jueves, 19 de marzo, coincidiendo con el Día de Badajoz. La programación comenzará a las 11.00 horas en la plaza de San José con la inauguración oficial de la estatua de Alfonso IX.

Aunque la escultura está instalada desde el pasado mes de diciembre, todavía no ha sido inaugurada. El ayuntamiento ha querido hacer coincidir ese momento con la celebración del día grande de la ciudad. En el acto estará presente el escultor Estanislao García, que explicará el proceso creativo de la obra, en una cita que además contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Badajoz.

Media hora más tarde, a las 11.30, la actividad se trasladará a la plaza Alta, donde tendrá lugar un nuevo izado de bandera, siguiendo la línea del celebrado el año pasado. Este acto también estará amenizado por la Banda Municipal y contará con la participación de 45 escolares, gracias a la colaboración de la Orden de la Defensa de la Ciudad, que vuelve a implicarse en esta conmemoración.

A las 12.00 horas se desarrollará en las antiguas Casas Consistoriales el acto institucional del V Día de Badajoz, que servirá como cierre de la programación oficial de esa jornada. En esta edición, el eje central será la intervención de Jacinto Marabel, natural de Badajoz, escritor, historiador, doctor en Derecho, licenciado por la UNED y también en Ciencias Políticas.

El ponente mantiene una larga vinculación con la divulgación histórica local y con distintas entidades culturales de la ciudad. Su perfil, ligado especialmente al estudio de obras relacionadas con la Guerra de la Independencia en el entorno pacense, refuerza el tono conmemorativo y divulgativo de la jornada.

Espectáculo en la plaza Alta

Junto a los actos institucionales y culturales, la celebración del Día de Badajoz también tendrá una importante proyección visual en el espacio urbano. El concejal ha anunciado que desde las 21.00 horas de este martes y hasta el domingo se iluminarán los monumentos de la ciudad en tonos carmesí, en alusión al color de la bandera de Badajoz.

Además, la plaza Alta acogerá durante estos días un espectáculo de luces y sonido dedicado expresamente a esta conmemoración.

Casablanca ha insistido en que no se trata solo de una agenda cultural, sino de "una actividad de ciudad, una actividad de orgullo y de satisfacción por parte de todos". El edil ha explicado que el objetivo es que la conmemoración contribuya a estrechar lazos entre los vecinos, a reforzar el sentimiento de pertenencia y a reivindicar una historia que sigue siendo clave para entender el presente de Badajoz.

Con esta quinta edición, el Día de Badajoz sigue consolidándose como una cita con la que el ayuntamiento busca dar contenido cívico, cultural y simbólico a una jornada especialmente significativa para la ciudad.

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El izado de bandera en la plaza Alta, el año pasado. / Santi García

El consistorio plantea así el 19 de marzo como una fecha de reafirmación de la identidad pacense, con actividades que enlazan divulgación histórica, música, espacio público y patrimonio.