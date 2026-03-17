Badajoz organiza charlas sobre bienestar animal para diferentes colectivos de la ciudad

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de las concejalías de Protección Animal, Educación y Policía Local, ha iniciado un ciclo de charlas informativas relacionadas con el bienestar animal y modos de convivencia con mascotas, destinadas a centros educativos, universidad, asociaciones o centros de mayores.

El objetivo de estas jornadas, destinadas tanto a jóvenes como a adultos, es concienciar sobre la convivencia, la protección animal y la adopción responsable, además de ofrecer información acerca de infracciones o normativa.

La primera de las sesiones ya se ha llevado a cabo en el CEIP Enrique Covarsí con un resultado "muy satisfactorio" y la participación del alumnado de una manera activa, mientras que la siguiente tendrá lugar este miércoles 18 de marzo en el IES Reino Aftasí. También está programada otra para el 21 de abril en el CEIP San José de Calasanz.

Los centros educativos que deseen participar pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Protección Animal, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

También para adultos

En cuanto a las charlas destinadas a adultos están previstas dos jornadas, la primera de ellas el 13 de abril en El Hospital Centro Vivo, dirigida a paliar la soledad bajo el título 'Corazones compartidos: cuando una mascota nos salva del silencio'.

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La segunda cuenta con el título 'Hablemos de animales', programada para el 29 de abril en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a partir de las 18.00 horas. Las charlas están impartidas por el agente de la Policía Local de Badajoz, Pedro Beltrán.