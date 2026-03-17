Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación en los ataques con fuego a viviendas de San Roque y el Cerro de Reyes, detrás de los que estaría el enfrentamiento que mantienen dos familias desde hace tiempo.

Fuentes de la comisaría de Badajoz han confirmado las detenciones, que se llevaron a cabo a última hora de ayer, aunque no precisaron qué hechos concretos se atribuyen a cada uno.

Esta es la tercera detención vinculada a los episodios violentos que se han sucedido durante la última semana, en la que tres casas han sido atacadas con objetos incendiarios y dos de ellas, además, tiroteadas.

Como ya avanzó este diario, el pasado miércoles se detuvo a un joven de 25 años por su presunta participación en el tiroteo contra un domicilio de la calle Alfonso XIII, en San Roque, contra el que también se arrojaron cócteles molotov. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su libertad con cargos. Se le investiga por los delitos de incendio de vivienda, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

En los disparos contra esta vivienda, que 48 horas antes habían tratado de incendiar, participaron supuestamente tres varones, que abrieron fuego desde un coche.

Más ataques

Entre medias, se registró otro tiroteo contra una casa de la calle Grecia, en el Cerro de Reyes, a la que dispararon dos varones que iban en moto. La misma vivienda volvió a ser atacada de nuevo con un objeto incendiario la madrugada del sábado al domingo.

El último episodio violento de esta larga lista se produjo la madrugada del lunes, cuando se intentó incendiar una casa de la calle Serrano, en San Roque, lanzando un cóctel molotov.

En ninguno de estos incidentes ha habido heridos, pero los vecinos temen que si continúa la escalada de violencia puedan tener que lamentarse consecuencias más graves.

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La Policía Nacional continúa con la investigación, que ha dado como resultado estas dos nuevas detenciones. Está previsto que los arrestados pasen este martes a disposición judicial.