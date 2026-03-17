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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
Tras dos aplazamientos y semanas de incertidumbre, la compañía consigue reactivar el espectáculo y confía en prorrogar su estancia
La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen. Los dos hermanos guardaban mechones de pelo en sus habitaciones. Manuel, en un cajón del armario; Julián, en una caja de plástico
Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz
Se trata de un hombre y una mujer. Ya fue arrestado un joven por su implicación en otro hecho violento similar, que el juez dejó en libertad con cargos
El presupuesto municipal de Badajoz es de 150, 5 millones de euros y un plan de inversiones de 12
Son 300.000 menos que el año anterior. Gragera destaca que no suben los impuestos y aunque calculan 3,2 millones más por el trimestre de la tasa de basura, hay 3,6 menos de devolución del IVA
El Gévora paga caros sus errores en Azuaga
Dos tantos del conjunto local en la primera mitad condenan al equipo de Martín Fernández, que encadena su segunda derrota consecutiva
- La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- Música desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar 6 años del confinamiento
- El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz
- Fotogalería | Las mejores imágenes de la Maratón y Media Maratón 'Ciudad de Badajoz'
- Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel de Zafra sin declarar
- La plataforma única se extiende por 60 calles del Casco Antiguo de Badajoz