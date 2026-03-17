Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tras dos aplazamientos y semanas de incertidumbre, la compañía consigue reactivar el espectáculo y confía en prorrogar su estancia

Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen. Los dos hermanos guardaban mechones de pelo en sus habitaciones. Manuel, en un cajón del armario; Julián, en una caja de plástico

Se trata de un hombre y una mujer. Ya fue arrestado un joven por su implicación en otro hecho violento similar, que el juez dejó en libertad con cargos

Son 300.000 menos que el año anterior. Gragera destaca que no suben los impuestos y aunque calculan 3,2 millones más por el trimestre de la tasa de basura, hay 3,6 menos de devolución del IVA

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Dos tantos del conjunto local en la primera mitad condenan al equipo de Martín Fernández, que encadena su segunda derrota consecutiva