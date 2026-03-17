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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Actores del Circo Encantado de Badajoz durante una de sus funciones.

Actores del Circo Encantado de Badajoz durante una de sus funciones. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno

Tras dos aplazamientos y semanas de incertidumbre, la compañía consigue reactivar el espectáculo y confía en prorrogar su estancia

La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas

Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen. Los dos hermanos guardaban mechones de pelo en sus habitaciones. Manuel, en un cajón del armario; Julián, en una caja de plástico

Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz

Se trata de un hombre y una mujer. Ya fue arrestado un joven por su implicación en otro hecho violento similar, que el juez dejó en libertad con cargos

El presupuesto municipal de Badajoz es de 150, 5 millones de euros y un plan de inversiones de 12

Son 300.000 menos que el año anterior. Gragera destaca que no suben los impuestos y aunque calculan 3,2 millones más por el trimestre de la tasa de basura, hay 3,6 menos de devolución del IVA

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