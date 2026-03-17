Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz

Suma y sigue. Sobre las 20.20 horas de este martes, se ha registrado un nuevo tiroteo contra una vivienda de la calle Grecia, en el Cerro de Reyes de Badajoz, contra la que ya dispararon la semana pasada y después lanzaron objetos incendiarios.

La Policía Nacional se encuentra en estos momentos en la zona, que ha sido acordonada mientras llegan los agentes de las brigadas de Policía Judicial y Científica para recabar pruebas e interrogar a posibles testigos.

Según han confirmado fuentes de la comisaría, se han recibido varias llamadas de vecinos alertando de que se habían escuchado entre 8 y 10 detonaciones. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

De momento, no ha trascendido si se trata de uno o más tiradores y no hay detenidos por ahora.

Este episodio violento se suma a los ataques que se llevan produciendo durante los últimos días contra esta misma vivienda y otras dos de San Roque -en las calles Alfonso XIII y Serrano-, detrás de los que estaría el enfrentamiento que mantienen dos familias desde hace tiempo.

La Policía Nacional ya ha detenido a tres personas por su presunta implicación en algunos de estos hechos. Las últimas detenciones se produjeron ayer por la tarde en relación al incendio intencionado en una fachada de la calle Serrano, contra la que se lanzó líquido inflamable y se prendió fuego la madrugada del lunes. Los arrestados fueron una mujer y un varón. Ella no llegó a pasar a disposición judicial y él, tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad hace solo unas horas. Está investigado como autor de un presunto delito de incendio en vivienda.

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La semana pasada se detuvo a otro joven por su presunta implicación en el tiroteo a una casa de la calle Alfonso XIII. También fue puesto en libertad con cargos tras declarar en el juzgado y está investigado por los delitos de amenazas graves, incendio de vivienda y tenencia ilícita de armas.