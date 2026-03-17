Proyecto Extremadura impulsa un hospital para trastornos de conducta en Almendralejo

Tienen objetivos coincidentes y ambiciosos, como el desarrollo económico, social y cultural de Extremadura, y saben que uniéndose multiplican capacidades. Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo se han aliado y el resultado es Proyecto Extremadura, la mayor iniciativa fundacional de la región. Se dio a conocer en enero, cuando sus artífices se reunieron con la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y este martes han celebrado en Badajoz su puesta de largo, con los presidentes de ambas fundaciones:Pilar García Ceballos-Zúñiga y Fernando Palacios González, respectivamente, y la directora general de las dos fundaciones, Leonor García Rodríguez.

Por delante, muchos proyectos. Entre los más relevantes, un hospital conductual en Almendralejo, un centro de referencia regional especializado en la atención a jóvenes y personas con discapacidad con trastornos de conducta o problemas de salud mental, con una inversión de 8 millones de euros.

Fotogalería | La presentación del Proyecto Extremadura en Badajoz, en imágenes / Santi García

Lo anunció Leonor García, que desmenuzó las cuatro áreas de actuación de Proyecto Extremadura: social, cultura, ciencia y talento y cinco ejes estratégicas con relación entre sí: innovación, impacto, trabajo en alianza, sostenibilidad y territorio. El lema del proyecto es ‘El legado que dejamos y el futuro que construimos’, que recoge la herencia del camino recorrido por ambas fundaciones, su compromiso con el desarrollo de la región y colaboración futura.

Salud mental

En el marco de estas áreas y ejes ya se han acometido proyectos y otros saldrán adelante «en las próximas semanas y meses». Con el hospital conductual en Almendralejo, Proyecto Extremadura abre una nueva línea de trabajo vinculada a la salud mental, hasta ahora no tratada por ninguna de las dos fundaciones, para la que están desarrollando acciones de sensibilización que permitan abordarla desde la investigación, el conocimiento y el diálogo con entidades dedicadas a esta materia.

En materia cultural, pretenden atraer talento a la región y favorecer la permanencia del que existe en Extremadura, para que artistas, comisarios y profesionales culturales encuentren oportunidades para formarse, investigar y desarrollar sus proyectos. Así, se organizarán en Cáceres talleres de formación en distintas disciplinas. Asimismo, se dará cobertura al Museo del Romanticismo en Almendralejo, en fase de desarrollo.

"Cuando las instituciones colaboramos, los proyectos llegan más lejos" Leonor García — Directora general de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo

En el área de ciencia, anunció programas de movilidad predoctoral internacional y se premiará la excelencia poniendo en valor trayectorias. En la de talento, uno de los proyectos más ilusionantes es el programa para fomentar las vocaciones Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En los próximos cuatro años 600 niñas y jóvenes de la universidad extremeña podrán recibir acompañamiento individualizado de profesionales y formarán parte de una comunidad nacional con más de 500 mentoras, también extremeñas.

"La filantropía es intentar transformar la vida de los que nos rodean" Pilar García Ceballos-Zúñiga

Para el desarrollo de su actividad, Proyecto Extremadura cuenta con las sedes de las dos fundaciones en Cáceres, Plasencia y Almendralejo y centros en Badajoz, Trujillo y Hervás. Destacó la directora general la «hermandad» con la Fundación de Estudios Romanos y la oportunidad de tener presencia en Mérida en el Museo Nacional de Arte Romano. Además, quieren proyectar su actividad fuera de la región de la mano de instituciones con las que comparten vocación, como Carlos de Amberes en Madrid y Focus Loyola en Sevilla.

"Tenemos voluntad de hacer el bien y el talento lo ponen grandes profesionales" Fernando Palacios — Presidente Fundación Cajalmendralejo

En su intervención, Fernando Palacios habló del proyecto como una «fusión emocional» que sale adelante «por y para Extremadura». «La voluntad de hacer el bien la expresamos con este acto y el talento lo ponen los grandes profesionales que tenemos para que todo sea un éxito». Por su parte, Pilar García defendió que la filantropía no son solo donaciones, «es intentar transformar la vida de los que nos rodean y la tierra en la que nos encontramos»

La puesta de largo de Proyecto Extremadura contó con la presencia del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, así como el arzobispo, José Rodríguez, y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, además de los miembros de los patronatos de las fundaciones y otras autoridades. Pasos de gigante en un largo camino por recorrer.