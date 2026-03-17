Reabre la heladería Primitivus Gelato en Badajoz

Después de varios meses de cierre temporal, Primitivus Gelato ha reabierto sus puertas en pleno centro histórico de Badajoz. Conocida por sus helados artesanales de sabores originales, la heladería se ha convertido en un referente del verano pasado y recupera ahora su actividad con novedades.

La heladería italiana ubicada en la calle Francisco Pizarro, vuelve tras 5 meses que han servido a sus dueños, Antonio Marrone y su hijo Claudio, para "reestructurar" el negocio.

Horario y nuevos sabores

La vuelta de este establecimiento ha generado bastante entusiasmo por parte de los vecinos de la ciudad.

La reapertura de la heladería tuvo lugar el pasado lunes y cuenta con un horario de tarde y noche, de 16.00 a 00.00 horas. Además, en esta nueva etapa el local amplía su carta con nuevos sabores de helado artesanal, manteniendo su estilo italiano tradicional.

Entre las novedades destacan tiramisú, zuppa inglesa, cookies, ricotta de búfala y mandarina, todos realizados con ingredientes "de alta gastronomía y materia prima fresca y natural", afirman sus dueños.

Calidad, sabor y entusiasmo

Los propietarios explican que las tres principales características de sus helados son "la pureza, la textura y el sabor intenso", elementos que buscan mantener en sus creaciones.

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Con "mucha alegría y mucha ilusión", aseguran estar preparados de nuevo para una temporada más, listos para sorprender a vecinos y visitantes con la calidad y frescura que caracteriza a Primitivus Gelato.