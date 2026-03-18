La Asociación Cívica de Badajoz rechaza el proyecto de ascensor en la Alcazaba por considerarlo una "agresión directa al patrimonio histórico"

La Asociación Cívica de Badajoz ha mostrado su "total oposición" a la propuesta impulsada por la asociación Apamex para instalar un elevador adosado a una torre albarrana de la Alcazaba, una proposición que considera "una agresión directa al patrimonio histórico de la ciudad".

En este sentido, la junta directiva de la asociación fundamenta su rechazo en el "estricto" cumplimiento de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, cuyo artículo 33 dictamina los criterios de intervención en Bienes de Interés Cultural (BIC).

Así, ha explicado, el proyecto actual vulnera los puntos relativos al respeto de las características volumétricas y espaciales del inmueble, así como la prohibición de instalar elementos que menoscaben la contemplación del bien, ambos recogidos en este artículo 33.

Criterios de rigor histórico

Asimismo, la organización ha querido aclarar en nota de prensa que no existe una oposición a la intervención en el monumento "per se", "siempre que esta se realice bajo criterios de rigor histórico y no meramente funcionales". Por ello, su rechazo se argumenta, según han indicado, en varios puntos, siendo el primero de ellos el "rigor documental", ya que, aluden, la asociación "solo considera admisible la reconstrucción de la torre si existe documentación y estudios suficientes que respalden fielmente cómo fue la estructura original".

Por otro lado, también se han referido a la "autenticidad de materiales", en la que rechazan "categóricamente" el uso de materiales modernos, metálicos o industriales que "falseen" la autenticidad histórica. "Cualquier intervención debe realizarse mediante el uso de materiales y técnicas tradicionales coherentes con la época de construcción de la Alcazaba", ha aseverado.

Por último, han citado la "protección del Entorno". En este sentido, la asociación considera que la instalación de un elevador de nueve metros de altura y una pasarela superior supone un "impacto visual irreversible que rompe la unidad del conjunto monumental, algo que la legislación vigente prohíbe explícitamente al afectar a la contemplación del BIC".

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De esta forma, la Asociación Cívica de Badajoz ha instado al ayuntamiento y a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura a desestimar esta ubicación para cualquier elemento ajeno a la arquitectura militar del recinto. Además, también ha solicitado que la accesibilidad se resuelva mediante alternativas que no supongan el adosamiento de estructuras modernas a los lienzos de la muralla, "priorizando siempre la conservación y la integridad histórica de nuestro monumento más representativo".