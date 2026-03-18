Espectáculo
La Carroza del Teatro Real llega a Badajoz: fechas y novedades
La ciudad se convierte en una de las 40 localidades que visitará en su recorrido
La Carroza del Teatro Real comienza este marzo su gira, y Badajoz se ha 'colado' entre las 40 localidades que visitará en su recorrido que, además, cuenta este año con novedades.
Según ha informado la organización en nota de prensa, esta nueva edición se presenta con un escenario remodelado que ha duplicado su capacidda, con casi 14 metros de largo por 8 metros de profundidad. Además, cuenta con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas y ha incorporado un nuevo sistema de cierre y aislamiento.
Los programas, adaptados a las localidades y a la audiencia, en espacios al aire libre con acceso gratuito, ofrecen populares arias y fragmentos de ópera y zarzuela, así como espectáculos de pequeño formato.
Asimismo, las actuaciones están protagonizadas por cantantes y pianistas del proyecto Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real, con el que se impulsa y promueve la carrera de jóvenes profesionales del arte lírico.
¿Pero cuándo recala en la capital pacense?
Pues como indica la organización, será en junio cuando la Carroza del Real frene en la capital pacense, aunque el día concreto está aún por determinar.
Esta Carroza se enmarca en el programa ‘Teatro Real-Cerca de Ti’, con el que se pretende acercar el arte lírico a un público que normalmente no puede acudir a las funciones del Teatro Real, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo.
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