El CD Villafranco denuncia el deterioro de sus instalaciones y la falta de iluminación: "Hay riesgo de lesiones"

La paciencia se agota en el CD Villafranco del Guadiana. El club denuncia el estado de las instalaciones deportivas de la localidad y una situación que, según asegura, se arrastra desde hace años, con falta de iluminación, vestuarios insuficientes y la necesidad de renovar el campo de fútbol 11 como principales deficiencias en un recinto que condiciona el día a día de más de un centenar de jugadores.

Desde la entidad, el secretario Jesús Jolo y el presidente José María Purificación explican que el problema principal se concentra en la luz de los campos. "Tenemos un problema con las instalaciones deportivas. Llevamos tres años con limitaciones en la iluminación", señalan. El club sostiene que durante este tiempo ha reclamado mejoras tanto a la Fundación Municipal de Deportes como a la delegación de Villafranco, especialmente en el campo de fútbol 11, pero también en el de fútbol 7.

Ambos reconocen que en el campo pequeño se ha realizado alguna mejora, pero la consideran "claramente insuficiente". En el caso del campo principal, la situación sigue prácticamente igual. Según detallan, hay seis focos fundidos en las torres, la potencia lumínica resulta escasa y, además, parte de la instalación está mal orientada, lo que provoca zonas de sombra en espacios de uso habitual.

Entrenamientos a oscuras

El club advierte de que esta falta de iluminación no es un problema menor. Cada tarde entrenan en el recinto cuatro equipos entre las cinco y las diez de la noche, una franja en la que la visibilidad resulta clave para garantizar la seguridad. "Todos los entrenadores se quejan de la falta de iluminación ya que eso puede producir lesiones. Tenemos zonas oscuras en los dos campos tanto de fútbol 11 como fútbol 7", lamentan desde la directiva.

Hace cinco meses, responsables del club se reunieron con el concejal de Deportes, Juan Parejo, en las instalaciones deportivas de La Granadilla, en Badajoz, para trasladarle sus necesidades. En ese encuentro, según la entidad, dejaron claro que la prioridad absoluta pasa por resolver el problema de las luces. Sin embargo, aseguran que el tiempo pasa y no reciben contestación. "A fecha de hoy no tenemos respuesta de la concejalía", afirman.

El malestar aumenta porque el club considera que el uso de estas instalaciones justifica una actuación urgente. El CD Villafranco cuenta con siete equipos federados, reúne todas las categorías inferiores del fútbol extremeño y suma más de 100 jugadores inscritos. A ello se añade el respaldo social de una localidad en la que, directa o indirectamente, muchas familias mantienen algún vínculo con la entidad. También entrenan y compiten chicos procedentes de Cerro Gordo, Balboa y Talavera la Real.

Desde el club insisten en que existe margen de crecimiento, especialmente por el interés de nuevas familias de Cerro Gordo, pero avisan de que ese avance depende de contar con unas instalaciones a la altura. "Para crecer necesitamos unas instalaciones acordes", subrayan.

La entidad también compara su situación con la de otras pedanías de Badajoz. Pone como ejemplo Valdebótoa, donde, según indica, sí se atienden las demandas vecinales pese a contar con menos equipos federados.

Junto a la iluminación, el club reclama el cambio del césped natural por una superficie artificial en el campo de fútbol 11. Explica que cuando llueve no se puede entrenar ni jugar con normalidad y añade que el mantenimiento del césped natural dispara el gasto con productos, maquinaria, pintura y horas de trabajo. Según calcula, ese coste ronda los 600 euros. A eso suma otra necesidad urgente en los vestuarios, donde infantiles, cadetes y juveniles "no caben con comodidad para cambiarse".

En el CD Villafranco aseguran que están cansados de esperar y recalcan que la actuación de la Fundación Municipal de Deportes sigue sin llegar mientras las instalaciones mantienen una intensa actividad diaria.

El campo de fútbol 11 de Villafranco del Guadiana. / Cedida

Este diario ha contactado con el Ayuntamiento de Badajoz para conocer su postura sobre este asunto. Desde el consistorio señalan que se trata de una actuación ya contemplada, aunque subrayan que no puede ejecutarse de forma parcial, sino que requiere la renovación completa de la instalación de alumbrado, "y es más costoso".

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En este sentido, añaden que desde la Fundación Municipal de Deportes "se está trabajando" en la búsqueda de la partida presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo la intervención.